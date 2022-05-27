Европейские клубы завершили чемпионаты на прошлой неделе. Уставшие футболисты отправились в отпуска, но работа на трансферном рынке закипела с новой силой. Одним из самых желаемых игроков для европейских скаутов является талантливый украинский страйкер Артем Довбик.

Агент игрока утверждает, что трансфер игрока из клуба «Днепр-1» дело решенное. Из-за военной ситуации в стране проведение чемпионата под вопросом, поэтому футболисты ищут место для работы. Артем хорошо проявил себя на прошлогоднем европейском первенстве, поэтому предложения по трансферу приходят в офис днепропетровской команды ежедневно.

Несколько часов назад стало известно, что Артема видели в Турине, где он в обществе представителей «Торино» обсуждал возможность перехода в титулованный итальянский клуб. Конечно, «гранатовые» не так популярны как их извечные соперники из «Ювентуса». Для нашего земляка главное закрепиться в Серии А и там хорошей игрой заслужить приглашение в топ-команду.

Новость о появлении Довбика в составе «быков» порадовала любителей ставок. Теперь они гораздо активнее будут заключать пари на результаты противостояний с участием этой команды, предварительно выяснив на портале «Мета» о выгодных предложениях БК. Дело в том, что уже несколько лет опытная группа экспертов в области азартных развлечений выкладывает на страницах популярного интернет-ресурса информацию о работе букмекерских контор. Эксперты оформляют свою работу в виде красочных обзоров, снабжая данные скринами и видео. Уровень их профессионализма можно оценить по инструкции как скачать Мелбет на Айфон .

Сколько платят «гранатовые»

Инсайдеры сообщают, что речь идет о полноценном трансфере, поэтому сумма у разных источников варьируется. Объективная оценка -15 миллионов евро, плюс определенные проценты при достижении игроком определенных показателей. Вполне вероятно, что руководство «Днепра» потребует включить в трансферное соглашение процент от следующей продажи.

Поскольку Довбик перспективный исполнитель, он может сделать хорошую карьеру в зарубежных клубах. В европейских переходах регулярно используют подобный пункт в соглашениях. Нам остается дождаться официального подтверждения информации о переходе и поздравить нашего форварда.