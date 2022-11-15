Як зберегти тепло в оселях: 5 простих порад від Мінреінтеграції

Війна в умовах війни, економічної кризи і ракетних ударів росії по інфраструктурі України буде дуже складною. Мінреінтеграції дає поради, як зберегти тепло в оселях, передає NNS.
Цієї зими маємо особливо серйозно поставитись до питання енергозбереження.
П’ять простих порад, як зберегти тепло в оселях
- Зашторте вікно жалюзями або короткими шторами. Через скло зимою втрачається приблизно 8-15% тепла.
- Заклейте щілини у вікнах, використовуючи звичайний скотч, паперові смужки або паралон, та утепліть вхідні двері. Це дозволить підвищити температуру у квартирі на 2-3°С.
- Щільно закривайте міжкімнатні двері, а вентиляційні отвори у квартирі обладнайте спеціальними дверцятами або регульованими ґратками. Це дозволить зменшити витік теплого повітря з приміщень.
- Звільніть простір біля радіаторів опалення. Задовгі штори або меблі, які закривають батареї, помітно зменшують ефективність опалення. Тепло має потрапляти у кімнату вільно.
- Приберіть з радіаторів опалення декоративні панелі. Вони зменшують їхню ефективність на 20%. Крім того, тепловіддача батарей, які розміщені в нішах, на 10% менша ніж у тих, які виступають у кімнату.
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