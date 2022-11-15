Як зберегти тепло в оселях: 5 простих порад від Мінреінтеграції

Війна в умовах війни, економічної кризи і ракетних ударів росії по інфраструктурі України буде дуже складною. Мінреінтеграції дає поради, як зберегти тепло в оселях, передає NNS.

Цієї зими маємо особливо серйозно поставитись до питання енергозбереження.

П’ять простих порад, як зберегти тепло в оселях

Зашторте вікно жалюзями або короткими шторами. Через скло зимою втрачається приблизно 8-15% тепла.

Заклейте щілини у вікнах, використовуючи звичайний скотч, паперові смужки або паралон, та утепліть вхідні двері. Це дозволить підвищити температуру у квартирі на 2-3°С.

Щільно закривайте міжкімнатні двері, а вентиляційні отвори у квартирі обладнайте спеціальними дверцятами або регульованими ґратками. Це дозволить зменшити витік теплого повітря з приміщень.

Звільніть простір біля радіаторів опалення. Задовгі штори або меблі, які закривають батареї, помітно зменшують ефективність опалення. Тепло має потрапляти у кімнату вільно.

Приберіть з радіаторів опалення декоративні панелі. Вони зменшують їхню ефективність на 20%. Крім того, тепловіддача батарей, які розміщені в нішах, на 10% менша ніж у тих, які виступають у кімнату.

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