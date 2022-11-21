Як діяти, якщо ви застрягли у ліфті: інструкція

Українцям розповіли, як діяти, якщо вони застрягли у ліфті. Через віялові відключення почастішали випадки, коли люди застрягають у ліфтах своїх під’їздів. Повідомляє NNS.

Як діяти, якщо ви застрягли у ліфті

Не панікуйте! Паніка та страх заважає тверезо оцінити ситуацію та діяти виважено та послідовно

На випадок зупинки кабіни не стрибайте та не тисніть всі кнопки поспіль на пульті покажчика поверхів;

Не намагайтеся самостійно відкривати двері підіймача та не пробуйте самотужки залишати кабіну;

У кожному ліфті є кнопка виклику диспетчера та вказаний телефон аварійно-ліфтової служби. Скористайтесь нею! Повідомте про проблему та своє місце перебування.

Якщо диспетчер чи аварійно-ліфтова служба не відповідають або не мають можливості приїхати, зателефонуйте до служби “101”;

У разі відсутності зв’язку покличте на допомогу мешканців будинку. Поясність ситуацію, аби вони викликали відповідну службу;

Поки очікуєте на допомогу, постарайтеся якнайменше рухатися. Так ви збережете більше повітря і вам буде легше дихати;

Після приїзду аварійно-рятувальної служби чітко виконуйте всі вказівки рятувальників.

Джерело

Поради для тих, хто застряг у ліфті під час відключення світла