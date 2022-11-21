Як діяти, якщо ви застрягли у ліфті: інструкція

Українцям розповіли, як діяти, якщо вони застрягли у ліфті. Через віялові відключення почастішали випадки, коли люди застрягають у ліфтах своїх під’їздів. Повідомляє NNS.
Як діяти, якщо ви застрягли у ліфті
- Не панікуйте! Паніка та страх заважає тверезо оцінити ситуацію та діяти виважено та послідовно
- На випадок зупинки кабіни не стрибайте та не тисніть всі кнопки поспіль на пульті покажчика поверхів;
- Не намагайтеся самостійно відкривати двері підіймача та не пробуйте самотужки залишати кабіну;
- У кожному ліфті є кнопка виклику диспетчера та вказаний телефон аварійно-ліфтової служби. Скористайтесь нею! Повідомте про проблему та своє місце перебування.
- Якщо диспетчер чи аварійно-ліфтова служба не відповідають або не мають можливості приїхати, зателефонуйте до служби “101”;
- У разі відсутності зв’язку покличте на допомогу мешканців будинку. Поясність ситуацію, аби вони викликали відповідну службу;
- Поки очікуєте на допомогу, постарайтеся якнайменше рухатися. Так ви збережете більше повітря і вам буде легше дихати;
- Після приїзду аварійно-рятувальної служби чітко виконуйте всі вказівки рятувальників.
Поради для тих, хто застряг у ліфті під час відключення світла