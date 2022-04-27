Внесено важливі зміни у «нульове» розмитнення, які варто врахувати

На період військового стану в Україні діє так зване нульове розмитнення автівок, що були придбані за кордоном.

І цілком очікувано таке рішення викликало неабиякий ажіотаж та створило кілометрові черги на кордоні, адже оформлення таких авто потребує чимало часу.

Ця проблема перш за все торкнулася транспортних засобів, які доставляють в Україну гуманітарну допомогу. Водії волонтерського транспорту вимушено простоюють в чергах на кордоні, втрачаючи дорогоцінний час.

З огляду на це було ухвалено рішення розмитнювати автівки для особистих потреб на чітко визначених пунктах пропуску. Про це в своєму Телеграм-каналі повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм, про це NNS дізнався з видання Апостроф.

Як повідомив посадовець, починаючи з 25 квітня розмитнення автівок здійснюватиметься виключно на таких пунктах пропуску:

З Словаччини – «Малий Березний»

З Угорщини – «Косино», «Дзвінкове»

З Польщі – «Грушів», «Смільниця», «Угринів» та «Устилуг».

Разом з тим, Найєм наголосив, що відповідно до чинного європейського законодавства, нема змоги створювати окремі смуги для гуманітарного вантажу, тому ці проблеми вирішуватимуться на пунктах пропуску з українського боку.