Вечір напередодні Різдва – особливий час, коли вся родина збирається за столом і з появою першої зірки на небі приступає до трапези. Які 12 страв мають бути на столі у Святвечір? Оскільки 6 січня ще триває Різдвяний піст, жирна, м’ясна їжа, а також алкоголь не вітаються. Крім того, вважається, що позичати гроші на святковий стіл не можна. Краще хай він буде скромним, але по можливостях.

Чому готують саме 12 страв на Різдво? Їх кількість відповідає кількості місяців у році, а ще саме стільки було апостолів у Ісуса Христа. Традиційно вважалося, що в Різдвяний святвечір уся родина повинна дякувати Христу за все хороше.

Які 12 страв повинні бути на столі у Святвечір

1.Хліб

Він повинен обов’язково бути присутнім у меню. Краще, якщо він буде круглим і спеченим вдома. Альтернативою може стати й магазинний, але тоді стежте, щоб рецептура його випічки відповідала канонам посту.

2. Холодний овочевий салат

Часто готують улюблений вінегрет, але рамок тут немає: підійде і квашена капуста з горохом, і свіжі овочі з листовим салатом і смачною заправкою. Особливі фантазії не вітаються. Чим менше інгредієнтів, тим краще.

3. Мариновані закуски і домашні соління

Капуста, пікулі, морква і баклажани по-корейськи, навіть сир тофу в маринаді — все це прикрасить і різноманітить стіл на Святий вечір.

4. Холодне або гаряче перша страва

Традиційні рецепти різдвяного борщу містять такі інгредієнти: буряковий квас, буряк, вода, грибний відвар. Хороша альтернатива такому яству — грибний суп без засмажки.

5. Пісні голубці

Цю страву часто готують на Різдвяний святвечір українські господині. Начинка — гречка, пшонка з грибами і цибулею, картопляне пюре із смаженими грибочками, морква по-корейськи, рис.

6.Гаряча або холодна риба



Не виявиться зайвою маринована оселедець або скумбрія з цибулею. З білої риби готують прості гарячі страви — наприклад, рибу в маринаді з томатним соусом і морквяно-цибулевої засмажкою. Рибу можна приготувати у вигляді заливного — шматочки відвареного філе потрібно залити бульйоном, в який додано желатин, і дати застигнути.

7.Вареники з пісними начинками: капустою, картоплею, грибами, навіть кашею із смаженою цибулею

Оскільки стіл скромний, можна приготувати вареники на пару — вони виглядають красиво й пишно, символізують достаток в сім’ї, урочистість моменту.

8. Гаряче овочеве блюдо

Це може бути овочеве рагу (використовуйте для простоти суміші заморожених овочів), тушкована капуста, варена цвітна капуста або брокколі. Печена або відварена картопля з олією і часником — просте і смачне традиційне блюдо.

9. Запечені яблука з медом і корицею

Аромат цієї страви наповнить будинок особливою різдвяної магією, а смак не залишить байдужим жодного ласуна.

10. Пісні млинці або пиріжки з варенням — кращі солодкі пісні страви

Тісто готується без яєць і молочних продуктів. Готові страви можна подавати з варенням, медом, присипте цукровою пудрою.

11. Узвар із сушених яблук, груш, чорносливу

Щоб традиційний різдвяний напій вийшов ще більш ароматним, додайте в нього чайну ложечку кориці, кілька часточок лимона.

12.Кутя

Кутя — ритуальне блюдо, без якого різдвяний стіл не буде повноцінним. Рецептів куті безліч. Нижче приведемо один з найбільш простих і смачних.

Традиційний рецепт куті

Інгредієнти на 5-6 осіб

500 г пшениці;

200 г маку;

50 г товчених волоських горіхів;

цукор, мед, родзинки, кориця за смаком.

Приготування

Промити крупу холодною водою, залити окропом і залишити на добу. Можна придбати вже запарену пшеницю для куті. Пшеницю промити, залити водою і варити до готовності, всипати дрібку солі. Поки вариться крупа, мак промити проточною водою і теж запарити на кілька годин, заливши окропом. Після цього мак потрібно протерти через сито, розтерти в ступці з цукром. Маково-цукрову суміш змішати з готовою пшеницею. Всипати подрібнені горіхи, запарені родзинки. Дві столові ложки меду розвести теплою водою і полити кутю.

Для цього рецепту можна використовувати інші крупи — наприклад, перлову або ячмінну. Також у багатьох регіонах України кутю заправляють узваром із сухофруктів.

Джерело

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