Як за 30 секунд зробити кислі мандарини солодкими

У період зимових свят мандарини – один з найпопулярніших фруктів, який з дитинства асоціюється у нас з Новим роком. В Україні дефіциту мандаринів немає у будь-яку пору року. На ринку представлена продукція з Туреччини, Єгипту, Іспанії, Вірменії та Азербайджану. Найсолодшим сортом вважаються ‘клементинки’. Але іноді можна придбати недостиглі фрукти, які складно розпізнати. NNS розповість, як буквально за 30 секунд зробити кислі мандарини солодкими.

У будь-якій країні мандарини зриваються з дерева і упаковуються для транспортування ще зеленими. По дорозі з південних країн в Україну плоди дозрівають.

Але так відбувається не завжди і часом вони з’являються на прилавках ще не повністю дозрілими. А продавці не хочуть втрачати свою вигоду і починають ними торгувати.

За зовнішнім виглядом розрізнити стиглі і не стиглі мандарини практично неможливо. Єдине, що їх відрізняє – це смак. Стиглі – соковиті і солодкі, не стиглі – кислуваті.

Як зробити кислі мандарини солодкими

Спосіб №1

Дати мандаринам дозріти природним шляхом. Покладіть їх на підвіконня з сонячної сторони на 2-3 дні. Мандаринам повинно бути тепло. Цього часу буває достатньо, щоб вони стали солодкими.

Спосіб №2 – швидкий

А що робити, якщо ви виявили кислоту в мандаринах перед приготуванням святкової страви або напередодні вечірки?

Є швидкий спосіб – за 30 секунд. Поставте мандарини в мікрохвильову піч на повну потужність буквально на півхвилини. І вони стануть солодкими!

До речі, таким способом можна зробити солодкими апельсини або виноград, які трохи не дозріли.

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