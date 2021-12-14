Як прикрасити будинок до Нового року – 10 цікавих способів (фото)

Як прикрасити будинок до Нового року, щоб створити особливий святковий настрій, порадувати домашніх і здивувати гостей. Пропонуємо вашій увазі 10 цікавих способів. І бажаємо щасливих свят!

Як прикрасити будинок до Нового року: ТОП-10 цікавих способів

1.Прикрасити гірляндою фасад будинку і дерева у дворі

Власники приватних будинків можуть декорувати двір і фасад своїх осель, перетворивши придомову територію на казку. З цим завданням на відмінно впорається гірлянда. Нею можна обмотати стовбури дерев і прикрасити газон. Для декору фасаду будинку і його даху найкраще вибирати велику і довгу гірлянду. За допомогою елементів декору які світяться не важко вдало підкреслити переваги і приховати недоліки будинку.

Вибираючи прикраси для вулиці, переконайтеся, що вони витримають несприятливі погодні умови. Уважно поставтеся до ізоляції дротів гірлянди. Краще викликати електрика, щоб він все перевірив, ніж ризикувати своїм здоров’ям і майном.

2.Ваза з ялинковими гілками біля входу у будинок

Ялинка створює атмосферу свята не тільки своїм зовнішнім виглядом, але і запахом хвої. Встановити ціле дерево не завжди можливо, тому найкращим рішенням буде поставити біля входу в будинок вазу з ялиновими гілками. А прикрасити «новорічне дерево» можна «дощиком», кульками, іграшками, стрічками. Можна перев’язати гілку в декількох місцях стрічками і зверху додати трохи снігу з балончика. Такий елемент декору виглядає незвично і атмосферно.

3.Різдвяний вінок на вхідних дверях

Новорічний вінок – гарна ідея для прикраси вхідних дверей. Його можна придбати в магазині або створити власноруч. Найчастіше такий вінок декорують шишками різних розмірів і кольорів, блискітками, кульками, дзвіночками і штучним снігом. Залежно від відтінку дверей, можна підібрати як зелений, так і білий новорічний вінок. Головне, щоб кольори прикраси грамотно поєднувалися і надавали дому стилю.

4.Замінити звичайний килимок біля порога на новорічний

Перед входом в будинок прийнято витирати ноги об килимок, особливо в зимову пору року. Цей елемент інтер’єру першим кидається в очі. До Нового року можна замінити звичайний килимок на новорічний. Підійдуть малюнки з будь-якою зимовою святковою тематикою. Це можуть бути ялинки, олені, різні написи або сніжинки.

5.Декорувати стелю кульками або зірками

Декоруванню стелі приділяється найменше уваги, але даремно. Декорування кульками і зірками створює атмосферу чарівництва і спокою. Можна підвісити на нитках об’ємні або вирізані з картону фігури, або ж прикріпити зірки, що світяться в темряві.

6.Прикрасити вікно трафаретами, гірляндою або наліпками

Вікна – один з основних елементів декорування на Новий рік. Їх можна прикрасити трьома способами:

трафаретами;

гірляндами;

наклейками.

Трафарет в такому випадку – найпростіший і швидкий спосіб нанести будь-який малюнок на поверхню безліч разів. За допомогою гірлянди можна красиво прикрасити вікна або ж викласти новорічну фігуру, прикріпивши пристрій скотчем до скла. Будуть цікаво виглядати наклейки з новорічною тематикою, однак, варто пам’ятати, що після них на скляній поверхні може залишитися клей.

7.Прикрасити ялинку мандаринами і печивом

Прикраси на ялинці можуть бути не тільки красивими, але і смачними. На додаток до звичайних новорічних іграшок і гірлянд відмінно підійдуть їстівні – мандарини і печиво. У новорічних прикрасах має бути як мінімум два різних кольори. З основних виділяють білий, червоний і золотий відтінки, тому їстівні елементи декору будуть дуже до речі.

8.Розставити по квартирі свічки з ароматом мандаринів, кориці та хвої

Новий рік – це не тільки гарні прикраси, а й смачні запахи зимових фруктів, спецій і рослин. За допомогою ароматизованих свічок дуже просто наповнити будинок святковим настроєм. До найпопулярніших новорічних запахів відносяться аромат мандаринів, кориці і хвої.

9.Зробити пошту для листів Санті чи Діду Морозу

Всі ми в дитинстві любили мріяти і замовляти подарунки Дід Морозу на Новий рік. Якщо в будинку є маленька дитина, можна зробити для нього спеціальну пошту, куди він буде складати листи з побажаннями. Для цього достатньо знайти невелику коробку і обклеїти її або розмалювати у вигляді поштової скриньки. І дитині буде приємно, і батьки не помиляться з подарунком.

10.Повісити на люстру ялинові гілки, шишки, кульки або гірлянду

Для створення новорічної атмосфери в будинку цікавим варіантом стане прикраса люстри. Підійдуть ялинові шишки чи гілки, які можна підвісити на мотузках або дощику. Можна обмотати гірлянду навколо люстри, щоб додати кімнаті святкового настрою, та прикрасити новорічними кульками.

Обов’язково дотримуйтесь техніки безпеки, прикрашаючи будинок – консультуйтеся зі спеціалістами, вмикайте фантазію і створюйте атмосферу свята і дива для себе і своїх рідних!

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