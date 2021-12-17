Як позбутися хропіння за 10 хвилин на всю ніч – ефективний і простий спосіб

Чи знаєте ви, що причиною хропіння, як правило, є набряк кореня язика, що в свою чергу дозволяє майже однозначно говорить про те, що виникли складнощі в роботі печінки. То ж тільки відновивши хорошу роботу печінки можна позбавитися від хропіння назавжди, пише NNS з посиланням на damys.

Печінкою ми займемося потім, а зараз оперативно позбавимося хропіння на усю ніч. Банальною розминкою кореня язика, його ще називають логопедичного масажем, можна на якийсь час позбавитися від хропіння (не забудьте використовувати стерильні рукавички або гарненько помийте руки).

Що потрібно робити:

— Відкрийте рот — Злегка висуньте язик — Зробіть приблизно те, що робив лікар на огляді дерев’яною паличкою, тільки своїм вказівними пальцем — засуньте палець в рот, дістаньте корінь язика (це те, з чого починається язик — глибоко в роті) — Круговими масажними рухами придавлюйте його вниз (у бік підборіддя) — Так само можна підбиратися до нього з боків і акуратно тиснути в протилежну сторону.

Принцип простий — при набряку кореня язика, коли ви масажуєте, буде трохи боляче (регулюйте силу натискання до комфортного рівня — легкого болю). Потрібно просто продовжувати масаж до того моменту, поки біль не пройде. Як проходить — підсилюйте тиск до появи знову легкого болю. Повторювати, поки не буде ніякого болю.

Вуаля! Тепер можете сміливо лягати спати і не дратувати близьких своїм хропінням.

Увага! Якщо ви прямо зараз полізли пальцями в рот, почали пробувати і з вами трапився конфуз, під назвою «блювотний рефлекс», то без паніки, ми вас не залишимо і зараз розповімо, що робити.

Інструкція:

Візьміть зубну щітку і водіть нею по вашому язику від кінчика і до його кореня . Таким чином, визначте місце, при впливі на яке у вас починається блювотний рефлекс. Зубною щіткою масажуйте те місце, яке прилягає до знайденої вами точки. Але не намагайтеся просунутися глибше. Масаж можна робити під час вечірнього чищення зубів або спеціально, у зручний для вас час. Продовжуйте його протягом десяти секунд. Це дуже неприємна, але необхідна процедура, яка допоможе вам знизити чутливічть. Ви помітите, що через кілька днів виконання процедури блювотний рефлекс проявляється вже не так активно. Продовжуйте виконувати вправу, по можливості збільшуючи час масажу. Збільште ту зону мовою, на яку ви впливаєте зубною щіткою. Коли ви перестанете відчувати позиви блювотного рефлексу при обробці первинної зони робити, пересуньте предмет трохи вглиб. І тепер для вас головне — розробляти цю зону. Не потрібно зсуватися дуже далеко. Для поступового зниження рефлексу досить поглиблювати проведення масажу приблизно на половину сантиметра. Після подолання цього бар’єру починайте масаж наступної зони, розташованої ще глибше, на 0,5–1 сантиметр. Якщо ви перестанете після проведення процедур відчувати блювотний рефлекс під час чищення зубів, огляду горла за допомогою шпателя в кабінеті лікаря, при прийомі таблеток – ви впоралися із завданням. Врахуйте, що досягнення бажаного результату не відбудеться швидко. Вам може знадобитися близько місяця, щоб домогтися зниження блювотного рефлексу . Не припиняйте тренування ні на один день. Втім заради такої справи можна і постаратися. У разі якщо після того, як ви припинили виконання вправ, придушивши свій блювотний рефлекс, він повернувся назад, повторіть курс масажів.

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