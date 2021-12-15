Як посмажити картоплю з золотистою скоринкою – маловідома хитрість, яка дасть гарантований результат

Смажену картоплю складно назвати корисним стравою, але іноді, якщо дуже хочеться, можна дозволити собі його, навіть якщо ви на дієті. Це блюдо просте і традиційне в багатьох сім’ях. Але далеко не кожен кухар знає, як гарантовано досягти золотистої скоринки апетитною у картоплі. Є хитрість, застосувавши яку, можна отримати те, що хочеться. Вона дуже проста, але ефективна. Як посмажити картоплю з золотистою скоринкою, розповість NNS.

Що заважає картоплі отримати золотисту скоринку при смаженні?

Найголовніша перешкода – це крохмаль. Саме він «розпушує» структуру овоча при нагріванні. І саме цей фактор враховує хитрість, про яку нижче.

Друга перешкода – сіль.

Третя – волога.

У кулінарних книгах і на сайтах рецептів можна знайти безліч порад, як посмажити картоплю з золотистою скоринкою. Наприклад:

Після того, як бульби будуть нарізані, важливо на кілька хвилин (20-40) замочити їх у крижаній воді. Це дозволить витягнути крохмаль, а значить, при смаженні вона буде обсмажуватися, не тушкуватися. Порада слушна, але довго – не завжди хочеться і є можливість чекати 20-40 хвилин. Смажити картоплю у великій кількості рослинного масла. Теж працює, але, по-перше, багато масла – це шкідливо. А по—друге – з такими цінами, які ми маємо зараз на соняшникову олію, далеко не кожному по кишені такий «жир». Сіль моментально розм’якшує картоплю при смаженні. Це правда. Тому солити страву потрібно в самому кінці. Але тільки один цей фактор не гарантує отримання золотистої скоринки. Смажити картоплю на сковороді з товстим дном. Так, це допоможе, але 100% гарантії теж немає. Обсушити сиру картоплю перед тим, як класти його на сковороду, адже зайва волога заважає утворенню скоринки. Теж вірно, але – читай пункти 3 і 4. Смажити картоплю маленькими порціями – хороший рада. Ну, а якщо в родині ти не один або блюдо готується для гостей?

Найефективніша хитрість, про яку знають не всі: як посмажити картоплю з золотистою скоринкою

Нарешті, ми підійшли до головного секрету, який допоможе приготувати смажену картоплю «як на картинці».

Перед тим, як відправити порізану картоплю на сковороду, потрібно кинути його в каструлю з киплячою водою і потримати там буквально кілька секунд. Цей спосіб реально працює і дає гарантовану апетитну скоринку.

Зверніть увагу, це важливо!

Не передержите картоплю у воді – якщо перестаратися, овоч при смаженні буде розвалюватися і отримаємо зворотній ефект.

Перед тим, як відправляти картоплю в сковороду, варто скористатися одним з рад, озвучених вище, і дочекатися, поки картопля обсохне. Або обсушити її паперовим рушником.

Масло в сковороді повинно бути добре розігріте.

Ну, і звичайно, ж – солимо в самому кінці. Смажимо на середньому вогні, не накриваючи кришкою. До речі, після окропу, картопелька посмажити швидше, ніж зазвичай.

Бажано використовувати сковороду з товстим дном. Можна (але зовсім не обов’язково) використовувати побільше олії.

Але найголовніше – це окріп перед смаженням. Спробуйте – і переконаєтеся самі.

Отже, рецепт: як посмажити картоплю з золотистою скоринкою

Інгредієнти:

6-7 картоплин середнього розміру;

Рослинне масло, можна використовувати як рафінована, так і нерафінована – 50 мл

Сіль – за смаком;

Часник – 2 зубки.

Спосіб приготування

Картопляні бульби почистіть, промийте водою, наріжте красивими брусочками або часточками. Поки чиститься і ріжеться картопля, на плиті в каструлі закипає вода. Порізану картоплю кладемо в киплячу воду, чекаємо кілька секунд і витягаємо картоплю. Чекаємо, поки вона підсохне або «допомагаємо» їй це зробити. Відправляємо картоплю в киплячу олію на сковороді. Смажимо, періодично помішуючи (але не варто робити це занадто часто), кришкою не накриваємо. В самому кінці солимо, додаємо пропущений через прес часник, перемішуємо в останній раз. За бажанням можна трохи раніше часнику відправити в картоплю дрібно нарізану ріпчасту цибулю. Або присипати зеленою цибулькою вже готову страву.

Смачного!

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