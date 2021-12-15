Як посмажити картоплю з золотистою скоринкою – маловідома хитрість, яка дасть гарантований результат

Смажену картоплю складно назвати корисним стравою, але іноді, якщо дуже хочеться, можна дозволити собі його, навіть якщо ви на дієті. Це блюдо просте і традиційне в багатьох сім’ях. Але далеко не кожен кухар знає, як гарантовано досягти золотистої скоринки апетитною у картоплі. Є хитрість, застосувавши яку, можна отримати те, що хочеться. Вона дуже проста, але ефективна. Як посмажити картоплю з золотистою скоринкою, розповість NNS.
Що заважає картоплі отримати золотисту скоринку при смаженні?
- Найголовніша перешкода – це крохмаль. Саме він «розпушує» структуру овоча при нагріванні. І саме цей фактор враховує хитрість, про яку нижче.
- Друга перешкода – сіль.
- Третя – волога.
У кулінарних книгах і на сайтах рецептів можна знайти безліч порад, як посмажити картоплю з золотистою скоринкою. Наприклад:
- Після того, як бульби будуть нарізані, важливо на кілька хвилин (20-40) замочити їх у крижаній воді. Це дозволить витягнути крохмаль, а значить, при смаженні вона буде обсмажуватися, не тушкуватися. Порада слушна, але довго – не завжди хочеться і є можливість чекати 20-40 хвилин.
- Смажити картоплю у великій кількості рослинного масла. Теж працює, але, по-перше, багато масла – це шкідливо. А по—друге – з такими цінами, які ми маємо зараз на соняшникову олію, далеко не кожному по кишені такий «жир».
- Сіль моментально розм’якшує картоплю при смаженні. Це правда. Тому солити страву потрібно в самому кінці. Але тільки один цей фактор не гарантує отримання золотистої скоринки.
- Смажити картоплю на сковороді з товстим дном. Так, це допоможе, але 100% гарантії теж немає.
- Обсушити сиру картоплю перед тим, як класти його на сковороду, адже зайва волога заважає утворенню скоринки. Теж вірно, але – читай пункти 3 і 4.
- Смажити картоплю маленькими порціями – хороший рада. Ну, а якщо в родині ти не один або блюдо готується для гостей?
Найефективніша хитрість, про яку знають не всі: як посмажити картоплю з золотистою скоринкою
Нарешті, ми підійшли до головного секрету, який допоможе приготувати смажену картоплю «як на картинці».
Перед тим, як відправити порізану картоплю на сковороду, потрібно кинути його в каструлю з киплячою водою і потримати там буквально кілька секунд. Цей спосіб реально працює і дає гарантовану апетитну скоринку.
Зверніть увагу, це важливо!
- Не передержите картоплю у воді – якщо перестаратися, овоч при смаженні буде розвалюватися і отримаємо зворотній ефект.
- Перед тим, як відправляти картоплю в сковороду, варто скористатися одним з рад, озвучених вище, і дочекатися, поки картопля обсохне. Або обсушити її паперовим рушником.
- Масло в сковороді повинно бути добре розігріте.
Ну, і звичайно, ж – солимо в самому кінці. Смажимо на середньому вогні, не накриваючи кришкою. До речі, після окропу, картопелька посмажити швидше, ніж зазвичай.
Бажано використовувати сковороду з товстим дном. Можна (але зовсім не обов’язково) використовувати побільше олії.
Але найголовніше – це окріп перед смаженням. Спробуйте – і переконаєтеся самі.
Отже, рецепт: як посмажити картоплю з золотистою скоринкою
Інгредієнти:
- 6-7 картоплин середнього розміру;
- Рослинне масло, можна використовувати як рафінована, так і нерафінована – 50 мл
- Сіль – за смаком;
- Часник – 2 зубки.
Спосіб приготування
- Картопляні бульби почистіть, промийте водою, наріжте красивими брусочками або часточками.
- Поки чиститься і ріжеться картопля, на плиті в каструлі закипає вода.
- Порізану картоплю кладемо в киплячу воду, чекаємо кілька секунд і витягаємо картоплю.
- Чекаємо, поки вона підсохне або «допомагаємо» їй це зробити.
- Відправляємо картоплю в киплячу олію на сковороді.
- Смажимо, періодично помішуючи (але не варто робити це занадто часто), кришкою не накриваємо.
- В самому кінці солимо, додаємо пропущений через прес часник, перемішуємо в останній раз.
- За бажанням можна трохи раніше часнику відправити в картоплю дрібно нарізану ріпчасту цибулю. Або присипати зеленою цибулькою вже готову страву.
Смачного!
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