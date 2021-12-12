Від яких 7 продуктів ви ніколи не потовстієте

Дієтологи назвали 7 продуктів, які можна їсти багато і не перейматися за свою фігуру.

Дієтолог Андрій Маковецький розповів, що саме можна їсти без обмеження. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті change.ua

7 продуктів, які можна вживати досхочу і не товстішати

Рукола

Можете забути про несмачну зелень! Салат з руколи — добрий варіант гарніру! Дві чашки руколи містять всього 10 калорій. Тому нею можна, наприклад, сміливо замінити хліб.

Чорниця

Чорницю можна назвати універсальним продуктом, щоб перекусити. Всього 85 калорій на чашку. Вона багата вітамінами і мікроелементами. Чорницю можна додавати до смузі і йогурту, або ж зробити з неї морозиво.

Едамам

Ці боби можуть продаватися як свіжими, так і замороженими. Вони є в очищеному вигляді і разом з “шкаралупками”. Їх варто спробувати і зробити частиною свого раціону. Чашка едамаму містить 130 калорій. Боби можна використовувати і як пікантну добавку до страв, і як самостійну закуску.

Яєчний білок

Яєчного білка ви можете їсти стільки, скільки захочеться. Тому що в одному білку цілих 4 грами протеїну і всього 17 калорій. Ви можете вживати білки як окремо, так і разом з жовтками. В жовтках міститься безліч мікроелементів (правда, і додаткові калорії теж).

Апельсини

У жодному разі не робіть з апельсинів сік: м’якуш — це найкорисніше, що є у цього фрукта. Щоденне вживання апельсинів не лише покриває добову дозу вітаміну С, але також насичує свій організм іншими мікроелементами. Наприклад, фолієвою кислотою, калієм і вітамін В1. В одному середньому апельсині міститься приблизно 60 калорій. А клітковина дозволить вам залишатися ситими до наступного прийому їжі.

Солодка картопля (батат)

Цей, здавалося б, нічим не примітний коренеплід — одна з найбільш корисних рослин на планеті. Він надзвичайно багатий бета-каротином і вітаміном А. Одна середня картоплина містить близько 112 калорій. Оскільки цей коренеплід дуже ситний, однієї картоплини вам буде достатньо.

Горох цукровий

Горох цукровий має натуральний солодкуватий смак. Одна чашка цього гороху містить 35 калорій і 2 грами клітковини та протеїну.