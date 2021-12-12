Від яких 7 продуктів ви ніколи не потовстієте

Дієтологи назвали 7 продуктів, які можна їсти багато і не перейматися за свою фігуру.
Дієтолог Андрій Маковецький розповів, що саме можна їсти без обмеження. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті change.ua
7 продуктів, які можна вживати досхочу і не товстішати
- Рукола
Можете забути про несмачну зелень! Салат з руколи — добрий варіант гарніру! Дві чашки руколи містять всього 10 калорій. Тому нею можна, наприклад, сміливо замінити хліб.
- Чорниця
Чорницю можна назвати універсальним продуктом, щоб перекусити. Всього 85 калорій на чашку. Вона багата вітамінами і мікроелементами. Чорницю можна додавати до смузі і йогурту, або ж зробити з неї морозиво.
- Едамам
Ці боби можуть продаватися як свіжими, так і замороженими. Вони є в очищеному вигляді і разом з “шкаралупками”. Їх варто спробувати і зробити частиною свого раціону. Чашка едамаму містить 130 калорій. Боби можна використовувати і як пікантну добавку до страв, і як самостійну закуску.
- Яєчний білок
Яєчного білка ви можете їсти стільки, скільки захочеться. Тому що в одному білку цілих 4 грами протеїну і всього 17 калорій. Ви можете вживати білки як окремо, так і разом з жовтками. В жовтках міститься безліч мікроелементів (правда, і додаткові калорії теж).
- Апельсини
У жодному разі не робіть з апельсинів сік: м’якуш — це найкорисніше, що є у цього фрукта. Щоденне вживання апельсинів не лише покриває добову дозу вітаміну С, але також насичує свій організм іншими мікроелементами. Наприклад, фолієвою кислотою, калієм і вітамін В1. В одному середньому апельсині міститься приблизно 60 калорій. А клітковина дозволить вам залишатися ситими до наступного прийому їжі.
- Солодка картопля (батат)
Цей, здавалося б, нічим не примітний коренеплід — одна з найбільш корисних рослин на планеті. Він надзвичайно багатий бета-каротином і вітаміном А. Одна середня картоплина містить близько 112 калорій. Оскільки цей коренеплід дуже ситний, однієї картоплини вам буде достатньо.
- Горох цукровий
Горох цукровий має натуральний солодкуватий смак. Одна чашка цього гороху містить 35 калорій і 2 грами клітковини та протеїну.