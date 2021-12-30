Після резонансних одкровень першої леді України Олени Зеленської скумбрія «прокинулася знаменитою». І хоч дружина президента пізніше пояснила, що обмовилася, коли сказала, що купує скумбрію по 8 гривень за кілограм (а насправді мала на увазі за 100 грам), мережу вже наповнили жарти, меми та фотожаби на тему ‘скумбрії по 8’.
Але Олена Зеленська права. У тому, що скумбрія дуже корисна риба.
Це одна з найпопулярніших риб із жирним і ніжним м’ясом. Поширена всюди: зустрічається у всіх океанах, крім Північного Льодовитого, запливає у внутрішньоматерикові моря: Чорне, Мармурове і Балтійське.
Висока харчова цінність і вміст вітамінів і мікроелементів, зокрема ненасиченої жирної кислоти Омега-3, зробили скумбрію однією з основних промислових риб. Жирні кислоти Омега-3 відповідають за профілактику розвитку онкологічних захворювань, утворення тромбів.
Завдяки насиченим жирам і відсутності вуглеводів, філе скумбрії легко засвоюється організмом. Його призначають при дієтах, спрямованих на зниження ваги, і для спортивного харчування. Амінокислоти і мінерали зміцнюють судини, знижують ризик виникнення і розвитку захворювань серцево-судинної системи і печінки.
Зі скумбрії можна приготувати сотні страв. Ми підібрали для вас 5 цікавих рецептів, які підійдуть для святкового застілля.
Скумбрія на святковому столі – ТОП-5 рецептів
Рулет зі скумбрії з овочами
Рулет зі скумбрії з овочами – ця смачна, яскрава святкова закуска з риби стане прикрасою вашого столу.
Продукти (на 6 порцій)
- Скумбрія свіжоморожена – 2 шт.
- Морква – 1 шт.
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Перець солодкий – 1 шт.
- Лимон – 1 шт.
- Петрушка свіжа – невеликий пучок
- Соус соєвий – 2 ст. ложки
- Масло рослинне – 2-3 ст. ложки
- Сіль – за смаком
Як приготувати рулет зі скумбрії з овочами:
- Приготування рибного рулету з овочевою начинкою починаємо з того, що готуємо рибу. Для цього в кожній рибині робимо розріз через спинку, залишаючи черевце цілим, вичищаємо всі плівочки. Видаляємо хребет і кістки.
- Підготовлене філе збризкуємо лимонним соком і соєвим соусом, залишаємо маринуватися.
- Нарізаємо дрібним кубиком цибулю, солодкий перець, натираємо на крупній тертці моркву.
- Обсмажуємо на рослинному маслі нарізану цибулю, солодкий перець і натерту на крупній тертці моркву, солимо, додаємо зелень.
- На замариноване філе скумбрії викладаємо зверху обсмажені овочі, розподіляємо їх по рибі.
- Звертаємо рибу з овочами у вигляді рулету.
- Рулет зі скумбрії з овочами переносимо на складену вдвічі фольгу, попередньо змазану рослинним маслом. Щільно закручуємо і відправляємо рибний рулет з овочевою начинкою в духовку на 40 хвилин при температурі 180 градусів.
- Після запікання даємо рулету зі скумбрії з овочами охолонути і поміщаємо в холодильник на 3-4 години. Потім холодну закуску з риби нарізаємо шматочками і подаємо.
Картопляна запіканка зі скумбрією і сиром
Картопля і риба, та ще й під ароматною сирною скоринкою, – ідеальне поєднання, це неймовірно смачно. Приготування картопляної запіканки зі скумбрією і сиром займе зовсім небагато часу, але при цьому результат сподобається всій родині.
Продукти (на 6 порцій)
- Картопля – 1 кг
- Скумбрія – 700-800 г
- Сир твердий – 150 г
- Майонез – 100 г
- Сіль – за смаком
- Перець чорний мелений – за смаком
- Олія – для змащування форми
Як готувати:
- Готуємо продукти для картопляної запіканки зі скумбрією і сиром.
- Каструлю з водою (1,5 л) ставимо на нагрів.
- Картоплю очищаємо і нарізаємо тонкими кружечками.
- Картоплю кладемо в киплячу воду і варимо 5 хвилин. Відкидаємо картоплю на друшляк.
- У скумбрії відрізаємо голову і хвіст. Рибу очищаємо від нутрощів і кісток, промиваємо та нарізаємо невеликими шматочками.
- Сир тремо на крупній тертці.
- Включаємо духовку розігріваємо до 190 градусів. Форму для запікання змащуємо рослинним маслом.
- У підготовлену форму рівним шаром викладаємо половину картоплі. Солимо і перчимо.
- Шар картоплі змащуємо майонезом.
- Поверх картоплі викладаємо шматочки скумбрії. Солимо, перчимо і змащуємо тонким шаром майонезу.
- На рибу викладаємо картоплю, що залишилась. Ще раз солимо, перчимо і змащуємо майонезом.
- Посипаємо картоплю з рибою шаром тертого сиру. Запікаємо картоплю зі скумбрією і сиром в духовці на нижньому рівні при 190 градусах протягом 40 хвилин.
- Даємо картопляної запіканці зі скумбрією трохи охолонути і подаємо зі свіжими овочами.
‘Фальшива’ копчена скумбрія (в чайному розсолі)
Солона скумбрія в чайному розсолі виходить максимально наближеною і за смаком, і за зовнішнім виглядом до магазинної скумбрії холодного копчення. Міцно заварений чорний чай робить шкіру риби золотистою і надає скумбрії легкого аромату копчення. Пропорції цукру і солі — ідеальні. Така лжекопченая рибка виходить в міру солоною.
Продукти
- Скумбрія заморожена – 500 г (1 шт)
- Вода – 600 мл
- Сіль – 1,5 ст. ложки з гіркою
- Цукор – 1,5 ст. ложки з гіркою
- Чай чорний (крупно – або дрібнолистовий) – 1,5 ст. ложки з гіркою
Як готувати
- Підготуйте необхідні інгредієнти.
- Чай можна брати як крупнолистовий, так і дрібний, але обов’язкова умова — ніяких штучних барвників та ароматизаторів.
- Скумбрію заздалегідь розморозьте.
- Підготуйте порожню пластикову пляшку об’ємом 1,5 л — в ній рибка буде солитись.
- У миску насипте цукор і сіль.
- Сюди ж додайте листя чорного чаю.
- Залийте чай, сіль і цукор крутим окропом (600 мл) і перемішайте до розчинення кристалів цукру і солі. Залиште заварку остигати до кімнатної температури.
- Зріжте у скумбрії плавники, видаліть голову і нутрощі. Промийте тушку риби під струменем холодної проточної води. З допомогою паперового рушника промокніть черевце риби, видаляючи залишки нутрощів і чорну плівку, що вистилає черевце.
- Закрутіть горлечко пляшки кришкою. Зверху зробіть надріз, щоб через нього в пляшку могла пролізти тушка скумбрії.
- Помістіть чисту рибку в пляшку.
- Остиглий чайний розсіл процідіть через дрібне ситечко.
- Акуратно влийте проціджений чайний розсіл в пляшку. Скумбрія повинна бути вкрита розсолом повністю.
- Закрийте отвір у пляшці скотчем і відправте пляшку з рибою в горизонтальному положенні в холодильник на 3 дні. Кожен день один або два рази знімайте скотч і перевертайте скумбрію з одного боку на іншу.
- Через 3 дні ‘фальшива’ копчена скумбрія буде готова. Вийміть з розсолу, промокніть паперовим рушником.
- Наріжте скумбрію шматочками і подавайте до столу. Рибка дуже смачна, соковита, м’яка, масляниста і ароматна. З вареною картоплею — просто чудово!
Смажена скумбрія
Смажена скумбрія – просте, але дуже смачне блюдо. В ідеалі готувати його не з мороженої риби, а з свіжозловленої.
Продукти (на 4 порції)
- Скумбрія – 500 г
- Масло рослинне – 5 ст. ложок
- Томат-паста – 1 ст. ложка
- Вода – 5 ст. ложок
- Перець чорний мелений – 0,25 ч. ложки (за смаком)
- Сіль – 0,5 ч. ложки (за смаком)
Як готувати:
- Скумбрію випатрати, відрізати голову. Вийняти кісточки.
- Філе риби ретельно промити, розрізати на порційні шматки, посолити, поперчити. Залишити на 1 годину.
- В іншому посуді змішати томат-пасту, олію і воду і збити до одержання густої маси.
- Занурити в неї шматочки філе.
- Смажити скумбрію на попередньо розігрітій сковороді.
- Для цього розігріти сковороду, налити 2 ст. ложки олії. Викласти в підготовлену скумбрію. Смажити на середньому вогні близько 2 хвилин з одного боку.
- Потім перевернути і смажити з іншого боку 2 хвилини (до золотистої скоринки). Так посмажити всю рибу.
- Смажена скумбрія готова.
Скумбрія в томатно-соєвому маринаді, запечена з печерицями та цибулею
Скумбрія в томатно-соєвому маринаді, запечена з печерицями та цибулею, стане смачною і яскравою прикрасою будь-якого застілля. Спочатку готується соковита, ароматна начинка з грибів і цибулі. Скумбрія маринується в ароматному томатно-соєвому маринаді з додаванням меду, лимонного соку і сушеного часнику, а потім фарширується грибною начинкою і запікається в духовці.
Продукти (на 3 порції)
- Скумбрія — 650 г (1 шт)
- Печериці — 200 г
- Цибуля ріпчаста — 100 г
- Соєвий соус — 1,5 ст. ложки
- Томатна паста — 0,5 ст. ложки
- Чебрець сушений — 0,5 ч. ложки
- Часник сушений — 0,5 ч. ложки
- Сік лимона — 0,5 ст. ложки
- Мед — 0,5 ст. ложки
- Масло рослинне — 30 мл
- Сіль — за смаком
- Перець чорний мелений — за смаком
- Для подачі (за бажанням):
- Листя салату — 100 г
- Журавлина — 15 г
Як готувати
- Підготуйте всі інгредієнти.
- Скумбрію використовуйте хорошої якості. Заздалегідь дістаньте її з морозилки і розморозьте у відділі холодильника.
- Ріпчасту цибулю очистіть і наріжте тонкими півкільцями. У сковороді розігрійте олію, викладіть туди цибулю і обсмажте на невеликому вогні, помішуючи лопаткою, до м’якості (3-4 хвилини).
- Печериці протріть вологим кухонним рушником і наріжте пластинками разом з ніжками. Додайте гриби в сковороду до м’якого луку, перемішайте. Обсмажте гриби з цибулею 3-4 хвилини на великому вогні, помішуючи.
- Додайте сушений чебрець, сіль і перець за смаком. Перемішайте. Готуйте ще 3-4 хвилини. Як тільки гриби дадуть сік, можна вимкнути вогонь, щоб їх не пересушити.
- Підготуйте скумбрію. За допомогою кухонних ножиць обріжте всі плавники і хвіст. Добре наточеним ножем зріжте голову. Вспоріть черевце і видаліть нутрощі. Ретельно промийте рибу під проточною водою, щоб видалити чорну плівку. Обсушіть скумбрію з усіх боків паперовим рушником.
- Тепер приготуйте маринад для риби. Для цього в глибокій тарілці змішайте томатну пасту, соєвий соус, мед, лимонний сік, часник сушений, сіль і мелений перець за смаком.
- У підходящий посуд для маринування викладіть рибу і влийте 2/3 маринаду. Розподіліть маринад по всій поверхні риби і всередині.
- Залиште рибу маринуватися на 1 годину.
- Через деякий час увімкніть духовку для розігріву до 180 градусів. Форму для запікання застеліть пергаментом.
- Нафаршируйте рибу грибною начинкою і викладіть у форму. Зверху ще змастіть рибу маринадом (трохи маринаду можна залишити). Відправте скумбрію в духовку і запікайте при 180 градусах 45-60 хвилин. Час запікання залежить від потужності вашої техніки, розміру риби і матеріалу використовуваної форми. Періодично треба відкривати духовку і змащувати рибу маринадом.
- Скумбрія в томатно-соєвому маринаді, запечена з печерицями та цибулею, готова.
Смачного!
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