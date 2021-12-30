Після резонансних одкровень першої леді України Олени Зеленської скумбрія «прокинулася знаменитою». І хоч дружина президента пізніше пояснила, що обмовилася, коли сказала, що купує скумбрію по 8 гривень за кілограм (а насправді мала на увазі за 100 грам), мережу вже наповнили жарти, меми та фотожаби на тему ‘скумбрії по 8’.

Але Олена Зеленська права. У тому, що скумбрія дуже корисна риба.

Це одна з найпопулярніших риб із жирним і ніжним м’ясом. Поширена всюди: зустрічається у всіх океанах, крім Північного Льодовитого, запливає у внутрішньоматерикові моря: Чорне, Мармурове і Балтійське.

Висока харчова цінність і вміст вітамінів і мікроелементів, зокрема ненасиченої жирної кислоти Омега-3, зробили скумбрію однією з основних промислових риб. Жирні кислоти Омега-3 відповідають за профілактику розвитку онкологічних захворювань, утворення тромбів.

Завдяки насиченим жирам і відсутності вуглеводів, філе скумбрії легко засвоюється організмом. Його призначають при дієтах, спрямованих на зниження ваги, і для спортивного харчування. Амінокислоти і мінерали зміцнюють судини, знижують ризик виникнення і розвитку захворювань серцево-судинної системи і печінки.

Зі скумбрії можна приготувати сотні страв. Ми підібрали для вас 5 цікавих рецептів, які підійдуть для святкового застілля.

Скумбрія на святковому столі – ТОП-5 рецептів

Рулет зі скумбрії з овочами

Рулет зі скумбрії з овочами – ця смачна, яскрава святкова закуска з риби стане прикрасою вашого столу.

Продукти (на 6 порцій)

Скумбрія свіжоморожена – 2 шт.

Морква – 1 шт.

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Перець солодкий – 1 шт.

Лимон – 1 шт.

Петрушка свіжа – невеликий пучок

Соус соєвий – 2 ст. ложки

Масло рослинне – 2-3 ст. ложки

Сіль – за смаком

Як приготувати рулет зі скумбрії з овочами:

Приготування рибного рулету з овочевою начинкою починаємо з того, що готуємо рибу. Для цього в кожній рибині робимо розріз через спинку, залишаючи черевце цілим, вичищаємо всі плівочки. Видаляємо хребет і кістки. Підготовлене філе збризкуємо лимонним соком і соєвим соусом, залишаємо маринуватися. Нарізаємо дрібним кубиком цибулю, солодкий перець, натираємо на крупній тертці моркву. Обсмажуємо на рослинному маслі нарізану цибулю, солодкий перець і натерту на крупній тертці моркву, солимо, додаємо зелень. На замариноване філе скумбрії викладаємо зверху обсмажені овочі, розподіляємо їх по рибі. Звертаємо рибу з овочами у вигляді рулету. Рулет зі скумбрії з овочами переносимо на складену вдвічі фольгу, попередньо змазану рослинним маслом. Щільно закручуємо і відправляємо рибний рулет з овочевою начинкою в духовку на 40 хвилин при температурі 180 градусів. Після запікання даємо рулету зі скумбрії з овочами охолонути і поміщаємо в холодильник на 3-4 години. Потім холодну закуску з риби нарізаємо шматочками і подаємо.

Картопляна запіканка зі скумбрією і сиром

Картопля і риба, та ще й під ароматною сирною скоринкою, – ідеальне поєднання, це неймовірно смачно. Приготування картопляної запіканки зі скумбрією і сиром займе зовсім небагато часу, але при цьому результат сподобається всій родині.

Продукти (на 6 порцій)

Картопля – 1 кг

Скумбрія – 700-800 г

Сир твердий – 150 г

Майонез – 100 г

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

Олія – для змащування форми

Як готувати:

Готуємо продукти для картопляної запіканки зі скумбрією і сиром. Каструлю з водою (1,5 л) ставимо на нагрів. Картоплю очищаємо і нарізаємо тонкими кружечками. Картоплю кладемо в киплячу воду і варимо 5 хвилин. Відкидаємо картоплю на друшляк. У скумбрії відрізаємо голову і хвіст. Рибу очищаємо від нутрощів і кісток, промиваємо та нарізаємо невеликими шматочками. Сир тремо на крупній тертці. Включаємо духовку розігріваємо до 190 градусів. Форму для запікання змащуємо рослинним маслом. У підготовлену форму рівним шаром викладаємо половину картоплі. Солимо і перчимо. Шар картоплі змащуємо майонезом. Поверх картоплі викладаємо шматочки скумбрії. Солимо, перчимо і змащуємо тонким шаром майонезу. На рибу викладаємо картоплю, що залишилась. Ще раз солимо, перчимо і змащуємо майонезом. Посипаємо картоплю з рибою шаром тертого сиру. Запікаємо картоплю зі скумбрією і сиром в духовці на нижньому рівні при 190 градусах протягом 40 хвилин. Даємо картопляної запіканці зі скумбрією трохи охолонути і подаємо зі свіжими овочами.

‘Фальшива’ копчена скумбрія (в чайному розсолі)

Солона скумбрія в чайному розсолі виходить максимально наближеною і за смаком, і за зовнішнім виглядом до магазинної скумбрії холодного копчення. Міцно заварений чорний чай робить шкіру риби золотистою і надає скумбрії легкого аромату копчення. Пропорції цукру і солі — ідеальні. Така лжекопченая рибка виходить в міру солоною.

Продукти

Скумбрія заморожена – 500 г (1 шт)

Вода – 600 мл

Сіль – 1,5 ст. ложки з гіркою

Цукор – 1,5 ст. ложки з гіркою

Чай чорний (крупно – або дрібнолистовий) – 1,5 ст. ложки з гіркою

Як готувати

Підготуйте необхідні інгредієнти. Чай можна брати як крупнолистовий, так і дрібний, але обов’язкова умова — ніяких штучних барвників та ароматизаторів. Скумбрію заздалегідь розморозьте. Підготуйте порожню пластикову пляшку об’ємом 1,5 л — в ній рибка буде солитись. У миску насипте цукор і сіль. Сюди ж додайте листя чорного чаю. Залийте чай, сіль і цукор крутим окропом (600 мл) і перемішайте до розчинення кристалів цукру і солі. Залиште заварку остигати до кімнатної температури. Зріжте у скумбрії плавники, видаліть голову і нутрощі. Промийте тушку риби під струменем холодної проточної води. З допомогою паперового рушника промокніть черевце риби, видаляючи залишки нутрощів і чорну плівку, що вистилає черевце. Закрутіть горлечко пляшки кришкою. Зверху зробіть надріз, щоб через нього в пляшку могла пролізти тушка скумбрії. Помістіть чисту рибку в пляшку. Остиглий чайний розсіл процідіть через дрібне ситечко. Акуратно влийте проціджений чайний розсіл в пляшку. Скумбрія повинна бути вкрита розсолом повністю. Закрийте отвір у пляшці скотчем і відправте пляшку з рибою в горизонтальному положенні в холодильник на 3 дні. Кожен день один або два рази знімайте скотч і перевертайте скумбрію з одного боку на іншу. Через 3 дні ‘фальшива’ копчена скумбрія буде готова. Вийміть з розсолу, промокніть паперовим рушником. Наріжте скумбрію шматочками і подавайте до столу. Рибка дуже смачна, соковита, м’яка, масляниста і ароматна. З вареною картоплею — просто чудово!

Смажена скумбрія

Смажена скумбрія – просте, але дуже смачне блюдо. В ідеалі готувати його не з мороженої риби, а з свіжозловленої.

Продукти (на 4 порції)

Скумбрія – 500 г

Масло рослинне – 5 ст. ложок

Томат-паста – 1 ст. ложка

Вода – 5 ст. ложок

Перець чорний мелений – 0,25 ч. ложки (за смаком)

Сіль – 0,5 ч. ложки (за смаком)

Як готувати:

Скумбрію випатрати, відрізати голову. Вийняти кісточки. Філе риби ретельно промити, розрізати на порційні шматки, посолити, поперчити. Залишити на 1 годину. В іншому посуді змішати томат-пасту, олію і воду і збити до одержання густої маси. Занурити в неї шматочки філе. Смажити скумбрію на попередньо розігрітій сковороді. Для цього розігріти сковороду, налити 2 ст. ложки олії. Викласти в підготовлену скумбрію. Смажити на середньому вогні близько 2 хвилин з одного боку. Потім перевернути і смажити з іншого боку 2 хвилини (до золотистої скоринки). Так посмажити всю рибу. Смажена скумбрія готова.

Скумбрія в томатно-соєвому маринаді, запечена з печерицями та цибулею



Скумбрія в томатно-соєвому маринаді, запечена з печерицями та цибулею, стане смачною і яскравою прикрасою будь-якого застілля. Спочатку готується соковита, ароматна начинка з грибів і цибулі. Скумбрія маринується в ароматному томатно-соєвому маринаді з додаванням меду, лимонного соку і сушеного часнику, а потім фарширується грибною начинкою і запікається в духовці.

Продукти (на 3 порції)

Скумбрія — 650 г (1 шт)

Печериці — 200 г

Цибуля ріпчаста — 100 г

Соєвий соус — 1,5 ст. ложки

Томатна паста — 0,5 ст. ложки

Чебрець сушений — 0,5 ч. ложки

Часник сушений — 0,5 ч. ложки

Сік лимона — 0,5 ст. ложки

Мед — 0,5 ст. ложки

Масло рослинне — 30 мл

Сіль — за смаком

Перець чорний мелений — за смаком

Для подачі (за бажанням):

Листя салату — 100 г

Журавлина — 15 г

Як готувати

Підготуйте всі інгредієнти. Скумбрію використовуйте хорошої якості. Заздалегідь дістаньте її з морозилки і розморозьте у відділі холодильника. Ріпчасту цибулю очистіть і наріжте тонкими півкільцями. У сковороді розігрійте олію, викладіть туди цибулю і обсмажте на невеликому вогні, помішуючи лопаткою, до м’якості (3-4 хвилини). Печериці протріть вологим кухонним рушником і наріжте пластинками разом з ніжками. Додайте гриби в сковороду до м’якого луку, перемішайте. Обсмажте гриби з цибулею 3-4 хвилини на великому вогні, помішуючи. Додайте сушений чебрець, сіль і перець за смаком. Перемішайте. Готуйте ще 3-4 хвилини. Як тільки гриби дадуть сік, можна вимкнути вогонь, щоб їх не пересушити. Підготуйте скумбрію. За допомогою кухонних ножиць обріжте всі плавники і хвіст. Добре наточеним ножем зріжте голову. Вспоріть черевце і видаліть нутрощі. Ретельно промийте рибу під проточною водою, щоб видалити чорну плівку. Обсушіть скумбрію з усіх боків паперовим рушником. Тепер приготуйте маринад для риби. Для цього в глибокій тарілці змішайте томатну пасту, соєвий соус, мед, лимонний сік, часник сушений, сіль і мелений перець за смаком. У підходящий посуд для маринування викладіть рибу і влийте 2/3 маринаду. Розподіліть маринад по всій поверхні риби і всередині. Залиште рибу маринуватися на 1 годину. Через деякий час увімкніть духовку для розігріву до 180 градусів. Форму для запікання застеліть пергаментом. Нафаршируйте рибу грибною начинкою і викладіть у форму. Зверху ще змастіть рибу маринадом (трохи маринаду можна залишити). Відправте скумбрію в духовку і запікайте при 180 градусах 45-60 хвилин. Час запікання залежить від потужності вашої техніки, розміру риби і матеріалу використовуваної форми. Періодично треба відкривати духовку і змащувати рибу маринадом. Скумбрія в томатно-соєвому маринаді, запечена з печерицями та цибулею, готова.

Смачного!

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