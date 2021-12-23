Землю накриє магнітна буря: найнебезпечніші дати й години

Магнітна буря накриє планету вже цієї ночі, такий сплеск активності – небезпечний період для метеозалежних і хронічно хворих людей.

Що таке магнітна буря?

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, а також людське здоров’я. Навіть невелике підвищення активності може відбитися на здоров’ї.

Підвищену сонячну активність прогнозують у п’ятницю 24 грудня і у вівторок 28 грудня. Ці бурі будуть несильними, але позначаться на здоров’ї метеозалежних людей.

Вчені також зробили погодинний прогноз на найближчі три дні. Найнебезпечнішим періодом 24 грудня буде час з півночі до обіду. У цей період очікується найвища сонячна активність.

Вплив магнітних бур на здоров’я

У період магнітних бур можливі наступні симптоми: головний біль, запаморочення, нудота, біль у спині та суглобах, сонливість, втома, скачки артеріального тиску. Особливо вразливі до магнітних бур метеозалежні, літні та вагітні.

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бур, потрібно слідувати нескладним правилам.

Приймайте контрастний душ перед сном.

Відмовтеся від жирної, смаженої, гострої їжі.

Обмежте вживання кави, енергетиків і алкоголю. Пийте більше трав’яного чаю.

Проводьте більше часу на свіжому повітрі.

Постарайтеся засипати і прокидатися в один і той же час.

Людям з хронічними захворюваннями та літнім людям варто більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.

Про це NNS дізнався з повідомлення УНІАН