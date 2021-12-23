Землю накриє магнітна буря: найнебезпечніші дати й години

Магнітна буря накриє планету вже цієї ночі, такий сплеск активності – небезпечний період для метеозалежних і хронічно хворих людей.
Що таке магнітна буря?
Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, а також людське здоров’я. Навіть невелике підвищення активності може відбитися на здоров’ї.
Підвищену сонячну активність прогнозують у п’ятницю 24 грудня і у вівторок 28 грудня. Ці бурі будуть несильними, але позначаться на здоров’ї метеозалежних людей.
Вчені також зробили погодинний прогноз на найближчі три дні. Найнебезпечнішим періодом 24 грудня буде час з півночі до обіду. У цей період очікується найвища сонячна активність.
Вплив магнітних бур на здоров’я
У період магнітних бур можливі наступні симптоми: головний біль, запаморочення, нудота, біль у спині та суглобах, сонливість, втома, скачки артеріального тиску. Особливо вразливі до магнітних бур метеозалежні, літні та вагітні.
Щоб звести до мінімуму негативний вплив бур, потрібно слідувати нескладним правилам.
- Приймайте контрастний душ перед сном.
- Відмовтеся від жирної, смаженої, гострої їжі.
- Обмежте вживання кави, енергетиків і алкоголю. Пийте більше трав’яного чаю.
- Проводьте більше часу на свіжому повітрі.
- Постарайтеся засипати і прокидатися в один і той же час.
Людям з хронічними захворюваннями та літнім людям варто більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.
Про це NNS дізнався з повідомлення УНІАН