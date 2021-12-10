Яку кімнатну рослину найкраще подарувати на Новий рік або Різдво

Попереду новорічні свята, в цей час практично всі дарують один одному подарунки. Часто виникає питання — що красиве і корисне вибрати для близької людини, друзів або родича на Новий рік і Різдво?

Кімнатна рослина — якраз такий подарунок, який принесе користь і прикрасить будь-який будинок. Вона пожвавить святковий стіл і надовго залишиться в будинку, насичуючи повітря киснем, інформує Ukr.Media, передає NNS.

Пуансетія

Однією з рослин, відповідною в якості такого подарунка є пуансетія. Її часто називають “різдвяною зіркою”, так як щороку в кінці грудня на ній з’являється яскраве велике листя червоного або іншого кольору, схоже на велику квітку.

Гіацинт

Хорошим подарунком стане і гіацинт в красивому горщику. Крім того, що він ніжний і красивий, він ще й виділяє приємний аромат.

Лаврове дерево

Лаврове дерево — теж ароматна і корисна рослина. Його можна обрізати за формою новорічної ялинки і прикрасити. Потрібно дотримати тільки одне важливе правило — поставити рослину біля вікна, так як лавр любить добре освітлені місця.

Розмарин

Також можна на Новий рік або Різдво подарувати розмарин. Його листя має виражений запах і використовується в приготуванні страв.

Китайський в’яз

Для тих, у кого немає багато часу на догляд за рослиною, підійде деревце бонсай, наприклад, китайський в’яз, який в висоту досягає 60 см. Він не вимагає особливого догляду, — тільки достатньої кількості світла і постійну вологість.

Гарденія

Хороша в якості подарунка квітуча гарденія. Ніжні світлі квітки ефектно виглядають на тлі темно-зеленого листя і приємно пахнуть.