Які овочі потрібно посіяти на розсаду у лютому

Час летить швидко і ось, здавалося б, зовсім недавно ми закінчували черговий сезон, а тут уже і весна не за горами. На носі – лютий, а значить – час готуватися до посівів овочів на розсаду.

Світловий день у лютому ще досить короткий, тому при лютневих посівах ранкове та вечірнє досвітлення розсади просто необхідне, а в похмуру погоду бажано включати лампи і вдень. Отримуючи достатню кількість світла, рослини не витягуються, а отже, стають міцнішими у всіх сенсах.

1. Перець

Період вегетації розсади – від 50 до 70 днів, залежно від сорту. На проростання сухого насіння потрібно близько 10 днів, замочені зійдуть трохи раніше – на 7-8 день. Тому пізні й повільно зростаючі сорти цієї культури можна висівати вже з середини лютого.

Щоб отримати міцну здорову розсаду перцю, необхідно подумати про додаткове освітлення. Для цих цілей підійдуть люмінесцентні або фітолампи – величезний асортимент спеціалізованих магазинів дозволить знайти потрібний для вас варіант.

Підготовлений грунт (наприклад, перегній з торфом у рівних частках) розкладаємо по стаканчиках і добре змочуємо. У кожній ємності робимо маленькі поглиблення і висаджуємо не більше двох насінин (перець можна вирощувати в два стебла). Присипавши насіння грунтом, закриваємо розсадник плівкою і відправляємо в тепло.

2. Баклажани

Ще одна теплолюбна овочева культура – баклажан, плоди якого в народі лагідно називають “синенькі”.

Зазвичай до посіву на розсаду приступають в останній декаді лютого, але більш точні терміни визначають перевіреним способом, з урахуванням періоду вегетації конкретного сорту і місцевого клімату. Маленький нюанс – сорти баклажанів з ранніми та середніми термінами дозрівання краще переносять недолік освітлення та більш стійкі до різних захворювань.

Багато дачників вирощують овочі в теплицях та парниках – навесні ґрунт там прогрівається швидше і висаджувати розсаду в захищений ґрунт можна раніше. В цьому випадку і строки посіву насіння зсунуться.

Грунтова суміш для розсади готується з перегною, торфу і перепрілої тирси (2:1:0,5).

Баклажани вирощують у невеликих касетах або стаканчиках з подальшою перевалкою в ємності більшого розміру. У кожен кладуть по дві насінини, щоб згодом залишити сильний і прищипнути слабкий сіянець. Насіння присипають грунтом на півсантиметра і трохи обприскують водою з розпилювача. Накривають посадки плівкою і ставлять у тепле місце.

3. Томати

Велика кількість сортів і видів цієї улюбленої багатьма культури диктує свої терміни посіву.

У лютому зазвичай висівають сорти пізнього терміну дозрівання із тривалим періодом вегетації. Це, як правило, високорослі сорти з великими плодами, а також томати з численними плодами середнього розміру та чері. Період вегетації у таких сортів нерідко перевищує 100 днів, отже, і розсада потребує більше часу, щоб підготуватися до висадки в теплицю або відкритий грунт.

Томати можна висівати і в ящики, і маленькі горщики. Процес посіву звичайний. Тару під розсаду наповнюють грунтовою сумішшю, яку зволожують і вирівнюють. У ящиках готують борозенки через 3-4 см і викладають насіння на відстані 1 см один від одного. А в стаканчики садять по одному насінню. Зверху посіви присипають сантиметровим шаром грунту. Вкриті плівкою ємності відправляють в тепло.

4. Селера

Селера є цінним дієтичним продуктом і відомий багатьом, як незамінний елемент різних страв для схуднення.

Немає нічого складного в тому, щоб виростити кореневу селеру самостійно. Найкращий час для посіву насіння – лютий, а ось точні терміни, як завжди, можна розрахувати, враховуючи інформацію про сорт та місцеві кліматичні умови.

Для посіву готують ящики з родючим ґрунтом, який попередньо дезінфікують та зволожують. Підготовлене насіння розкладають у борозенки на відстані 5 см один від одного або частіше, але тоді сходи доведеться проріджувати.

Насіння присипають тонким шаром ґрунту або залишають на поверхні та забезпечують вологе середовище. Далі все, як завжди – пікірування, поливи, підживлення та обов’язкове досвічування. Щоб до осені отримати гарні гладкі коренеплоди, необхідно забезпечити розсаду вільне положення, особливо це стосується коріння.

Про це NNS дізнався з повідомлення УкрМедіа та Ботаничка

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