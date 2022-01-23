Як схуднути людям після 40 – 10 способів

З віком набрати вагу легше, аніж позбутися її. На це впливає спосіб життя, гормони, їжа, яку ви вживаєте та навіть емоційний фон. Попри те, є способи, які допоможуть схуднути людям після 40.

Більше фруктів та овочів

Овочі та фрукти мають заповнити половину вашої тарілки при кожному прийомі їжі. Вони мають більше поживних речовин та значно менше жиру й калорій, аніж м’ясо чи молочні продукти. Так ви зможете швидко насититись, не вживши багато калорій.

Завжди снідайте

Експерти рекомендують здоровий ранковий сніданок. Це можуть бути вівсяні пластівці, тости з цільнозернового борошна, тощо. Так ви втамуєте голод та зможете з’їсти значно менше їжі під час обіду. А легкі перекуси до обідньої перерви допоможуть вам не спокуситися на гігантські порції.

Здорова їжа може бути смачною

Якщо ви думаєте, що для схуднення варто неодмінно харчуватися лише відвареним м’ясом та листями салату, то ви дуже помиляєтесь. Здорове харчування може бути смачним, та й у домашніх стравах немає нічого страхітливого. Варто лише трохи змінити кулінарні звички: замість смаження продукту у жирі чи маслі, краще запечіть його або посмажте на грилі. Майонези та жирні соуси замініть на йогуртові чи сметанні. А “хімічні” спеції все ж гірші за натуральні пахощі. Експериментуйте на користь свого здоров’я.

Тільки ви, тарілка і їжа

Багатозадачність – основне правило сучасної людини. Ми стараємось встигнути все та робити декілька справ одночасно. Однак, фахівці застережують: прийом їжі під час перегляду телевізора чи гортання стрічки у смартфоні призводить до переїдання. Так дуже легко втратити контроль над порцією спожитого та переїсти. Такий собі “ефект попкорну”.

Ніяких газованих напоїв

До слова, це стосується не лише газованих напоїв. Постарайтеся не підсолоджувати напої та відмовтесь від газованих напоїв. У содовій часто є надмірна кількість цукру, що призводить до збільшення надмірної ваги та провокує ризик появи діабету.

Алкоголь слід вживати дозовано

Так званий “пивний живіт” не завжди має прямий зв’язок з регулярним вжтванням алкоголю. Проте, нерідко він турбує людей саме при досягненні 40-річного віку. І все ж таки алкоголь грає тут не останню роль. Алкогольні напої дуже калорійні. Лише келих вина або пива може містити 150 калорій. Окрім того, нерідко на закуску до алкоголю вибирають дуже калорійні снеки. Ось так пивні посиденьки можуть обернутися зайвими кілограмами.

Додайте більше активності – як схуднути людям після 40

Робота та сімейні турботи займають дуже багато часу. Проте, виокремити бодай трохи часу для вправ було б дуже корисним. І якщо ви не маєте часу чи бажання ходити у спортзал, це не проблема. Додайте активності у будні: замість транспорту спробуйте ходити на роботу пішки, частіше прогулюйтеся на свіжому повітрі, починайте ранок з легкої гімнастики бодай на 10 хвилин.

М’язова маса має сенс

Втрата м’язів – природній та цілком нормальний процес, особливо після 40 років. Найбільше цим страждають жінки після менопаузи. М’язи спалюють більше калорій, ніж жир, що може призвести до сповільнення метаболізму та проблематичного схуднення. Тіло стає в’ялим та слабким. Щоб повернути м’язи, додайте силові вправи. Для цього можна відвідувати спортзал або ж займатися вдома з власною вагою чи пляшками з водою, тощо. Вправи на різні групи м’язів варто проводити не рідше 2 разів на тиждень.

Розслабтеся та не нервуйте

Стрес змушує переїдати. Проблеми нерідко хочеться “закусити” чимось солодким чи жирним. Втім, аби не стресувати, краще спробуйте йогу, глибоке дихання, медитацію. Дуже корисно влаштовувати прогулянки. Кожен має свій ідеальний рецепт зняття стресу, спробуйте і ви знайти свій.

Не нехтуйте якісним сном – як схуднути людям після 40

Проблеми зі сном можуть виникнути з різних причин. Проте, вчені давно довели, що люди, які не мають часу на повноцінний сон або страждають безсонням, мають схильність до набору зайвої ваги. Якщо ви не встигаєте висипатися через велику

зайнятість, спробуйте переглянути свій розпорядок дня.

Про це NNS дізнався з повідомлення novyny.live

Хто ризикує померти від серцевого нападу під час сексу