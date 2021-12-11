Як прикрасити оселю до Нового року 2022: стильні ідеї

Створити новорічний настрій неможливо без декору. Як прикрасити оселю до Нового року?
Ранок у Великому Місті дізнався, як прикрасити дім так, щоб пора зимових свят вдалася на всі 100%, передає NNS.
Розкішна ялинка
Ялинку, незмінний атрибут свята, дизайнери радять прикрашати в одному стилі.
Трендові кольори – це білий, сірий, сріблястий, платиновий, малиновий, бузковий.
У мережі вже почали з’являтися фото новорічних красунь.
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Гарним доповненням до декору стануть вінтажні ялинкові прикраси.
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Вогники – запорука святкової атмосфери
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Гірлянди з м’яким жовтим і білим світлом допоможуть зробити дім затишним і романтичним, а свічки додадуть особливого шарму.
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Різдвяний віночок родом із католицьких країн, проте впевнено завойовує популярність серед українців
Особливість цієї прикраси в тому, що всі її частини дуже символічні.
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Форма віночка – коло – означає непереможність життя. Зелений колір втілює гармонію, а червоні стрічки – кров Христа.
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Зараз існує багато варіацій віночка, тому кожен зможе вибрати собі щось до смаку.
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Шануємо традиції
Поціновувачам українських звичаїв радимо прикрасити оселю дідухом.
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Доповненням до колоритного снопа стануть вишивана скатертина та посуд із національними орнаментами.
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Ставка на аромат
Запах хвої якнайкраще передає настрій Нового року.
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Чудовим рішенням буде зробити хвойний або звичайний рослинний декор.
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Милі дрібнички
Велику роль відіграють маленькі деталі.
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Прикрасьте оселю шкарпетками для подарунків, шишками, сніжинками, іграшковими гномиками та сніговиками.
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Свято без зайвих калорій – три легкі салати на Новий рік