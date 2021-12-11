Як прикрасити оселю до Нового року 2022: стильні ідеї

Створити новорічний настрій неможливо без декору. Як прикрасити оселю до Нового року?

Ранок у Великому Місті дізнався, як прикрасити дім так, щоб пора зимових свят вдалася на всі 100%, передає NNS.

Розкішна ялинка

Ялинку, незмінний атрибут свята, дизайнери радять прикрашати в одному стилі.

Трендові кольори – це білий, сірий, сріблястий, платиновий, малиновий, бузковий.

У мережі вже почали з’являтися фото новорічних красунь.

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Гарним доповненням до декору стануть вінтажні ялинкові прикраси.

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Вогники – запорука святкової атмосфери

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Гірлянди з м’яким жовтим і білим світлом допоможуть зробити дім затишним і романтичним, а свічки додадуть особливого шарму.

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Різдвяний віночок родом із католицьких країн, проте впевнено завойовує популярність серед українців

Особливість цієї прикраси в тому, що всі її частини дуже символічні.

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Форма віночка – коло – означає непереможність життя. Зелений колір втілює гармонію, а червоні стрічки – кров Христа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Robótka Ręczna (@robotka.reczna)

Зараз існує багато варіацій віночка, тому кожен зможе вибрати собі щось до смаку.

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Шануємо традиції

Поціновувачам українських звичаїв радимо прикрасити оселю дідухом.

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Доповненням до колоритного снопа стануть вишивана скатертина та посуд із національними орнаментами.

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Ставка на аромат

Запах хвої якнайкраще передає настрій Нового року.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jenn Muñoz (@casitamunoz)

Чудовим рішенням буде зробити хвойний або звичайний рослинний декор.

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Милі дрібнички

Велику роль відіграють маленькі деталі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝕃𝕚𝕫- Long Island, NY (@nicolettes_for_the_home)

Прикрасьте оселю шкарпетками для подарунків, шишками, сніжинками, іграшковими гномиками та сніговиками.

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