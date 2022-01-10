Як легко повернутись до роботи після свят: 7 порад від психотерапевта

Довгий відпочинок на новорічні свята може вибити із звичного робочого ритму. Повернення до роботи після тривалих канікул може стати стресом, що загрожує втратою продуктивності. Як же легко повернутись до роботи після свят.

Dev.ua разом із психіатром, практикуючим психотерапевтом Олексієм Крапівкою розповідає про те, як правильно вийти із затяжних свят на роботу і при цьому не страждати ментально та фізично, передає NNS.

Для мозку немає такого формату, як відпочинок, існує лише відволікання в іншу діяльність.

Наша увага може концентруватися на чомусь одному. Не існує людей-цезарів з мультиувагою та мультизадачністю.

Тому, коли люди кажуть, що підуть відпочивають під Yоutube, вони з такою самою тотальною концентрацією в нього пірнають.

Це означає, що для уявного відчуття відпочинку людині потрібно лише переключитися на щось інше.

Завдання людей – не перевантажувати себе тим, що зазвичай асоціюють із відпочинком. Достатньо переключити увагу на друзів, їжу чи подорожі.

Порада 1. Дотримуйтесь ритмів

Ми живемо ритмами. Мозок не розуміє, чому раптом людина несподівано перестала вставати о 7-й ранку і збиратися на роботу. Під адаптацію новий графік йде кілька діб.

В ідеалі кожен день потрібно починати і закінчувати в один і той же час, дотримуючись режиму – потрібно в один і той же час їсти, спати або займатися спортом, тоді не відчується ні вхід у “відпочинок”, ні “вихід” з нього.

Порада 2. Іноді працювати

Це стосується тих, хто дуже залучений до своєї професії. Такі люди почуваються комфортно, коли знають, чим зайнятися і мають багато справ. Їм треба час від часу торкатися робочих питань. Необов’язково занурюватися у завдання.

Навіть перегляд профільних відео допоможе залишитись на плаву в роботі. І потім не доведеться повертатися, оскільки в такому режимі з робочого ритму людина не випадає і залишається в курсі того, що відбувається.

Порада 3. Не залишати фізактивність

Не треба відмовлятися від звичних справ під час свят.

Якщо є звичка ходити до зали, грати у футбол, теніс, займатися танцями чи йогою, не варто їх залишати та робити довгі перерви. Як не крути, ми — тварини, нам потрібна “фізика”.

Порада 4. Вчитися на помилках

Перед тим, як повернутись у роботу, варто згадати минулі “повернення” до колективу. Має сенс проаналізувати, як було зручніше раніше: вриватися в завдання відразу і швидко, або братися за них поступово, послідовно.

Немає універсальної поради якнайкраще. Добре – коли комфортно.

Головне завдання — повернутись до роботи в тому темпі, який звичний. Але це складно зробити, оскільки керівництво навряд чи чекатиме, доки співробітники розхитаються.

Порада 5. Не дошкуляти близьким, якщо на роботі завал

Така поведінка називається внутрішньовидовою агресією. Людина накопичує агресію і зливає її на тих, хто поряд. У роботі так само. Дістається зазвичай партнеру, сім’ї чи навіть собаці.

У таких випадках потрібно сублімувати агресію – переводити її у творчість, спорт, секс.

Іноді допомагає просто поспілкуватися із друзями після важкого робочого дня. Потрібно позбавити психологічного навантаження та перманентних робітничих історій перше коло спілкування.

Порада 6. Не бігти в офіс на п’ятиденку

Дистанційна робота може бути рятуванням від стресу при повноцінному виході на роботу. Працювати віддалено – найоптимальніший варіант для співробітників у період адаптації після відпочинку. Тим, хто раніше тяжко переходив на віддалення і не горить повертатися в офіс, краще попросити начальство про гібридний графік. Потім частоту виходів можна підвищувати.

Це потрібно для того, щоб організм поступово звикав до зміни робочого місця.

У випадку з айтішниками та креаторами проблем та питань від роботодавців за бажання працювати з дому виникнути не повинно — пандемія перевернула робочі реалії, і світ уже другий рік працює віддалено.

Порада 7. Слухати себе

Критично важливо уважно ставитися до свого стану перші дні після “відпочинку”. Варто звертати увагу на зміну поведінки, моменти дискомфорту та дратівливі фактори.

У ці моменти повертається ритм «дім-робота-дім». Можуть виникнути проблеми зі сном, харчуванням, тривожністю, що зростає. Цим аспектам варто звернути увагу.

Якщо протягом двох тижнів стан покращується, жодних дій робити не потрібно. Якщо комфортно не стає, краще звернутися до фахівця і опрацювати всі питання, що турбують.