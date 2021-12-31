Що краще не їсти і не пити на Новий Рік – попередження МОЗ

У МОЗ України порадили, що краще не їсти і не пити на Новий Рік, аби уникнути ускладнень зі здоров’ям.



Новорічні свята в Україні заведено святкувати з багатьма стравами, які не завжди є корисними. Через незбалансоване харчування з’являється ризик появи різних хвороб, зокрема, кишково-шлункового тракту. Через це в Міністерстві охорони здоров’я дали рекомендації щодо святкового меню.

Про це йдеться в пресслужбі МОЗ, пишуть novyny.live, передає NNS.

Меню для святкового столу на Новий Рік 2022 – що краще не їсти і не пити на Новий Рік

Консерви і копченості в МОЗ порадили обмежити. Замість них – запечені м’ясо і риба.

Замість магазинного майонезу краще приготувати домашній або ж зробити заправку з йогурту або кефіру і зелені. А в салати додати більше овочів.

Менше солодких напоїв, проте більше рідини – морс, вода, чай тощо. Крім того, необхідно бути обережними з вживанням алкогольних напоїв.

На десерт краще подати невелику кількість фруктів замість тістечок або торта.

“У період свят важливо дотримуватися звичного режиму харчування і не вживати надмірну кількість їжі. Голодувати весь день, щоб гарненько поїсти ввечері – погана ідея. Робіть інтервали між трапезами: не менше трьох і не більше 4,5 годин, а також стежте за розмірами порцій”, зазначили в Міністерстві.

Чи справді розсіл “лікує” похмілля? У МОЗ дали відповідь