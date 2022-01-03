Допомогти організму впоратися з наслідками новорічних святкувань можуть супи – рецепти супів, які знімуть похмілля і заспокоять шлунок після застілля.
Лікарі вважають, що гарячий суп після бурхливих свят повертає людину до життя.
Гаряча перша страва дає відчуття насичення без тяжкості в шлунку, відмінно зігріває і допомагає організму “включитися”. Якщо ви раніше не вживали жирні супи – не варто і починати, насолоджуйтеся більш дієтичними стравами.
Рецепти супів:
Курячий суп
Інгредієнти:
- Курячі гомілки – 500 г
- Цибуля – 1 головка
- Морква – 1 шт.
- Картопля – 3-4 шт.
- Селера, зелень
Спосіб приготування
Курячі ніжки залийте холодною водою і поставте на вогонь. Після закипання зніміть пінку і дайте їм поваритися пів години. Потім дістаньте і залиште остигати.
Цибулю і моркву дрібно наріжте і пасеруйте на маслі близько 5 хвилин. Після цього – відправляйте в бульйон. Додайте сіль, перець і селеру.
Картоплю потрібно очистити, порізати кубиками та додати в бульйон. М’ясо з курячих гомілок зріжте і відправте в каструлю.
Якщо є бажання, в бульйон можна додати локшину або 100 г рису – це допоможе шлунку.
Всім інгредієнтам дайте поваритися 15-20 хвилин. Подавайте на стіл з дрібно порізаною зеленню.
Гострий суп з квасолею
Інгредієнти:
- Квасоля – 1 стакан
- Бульйон – 1,5 літра
- Морква – 1 шт.
- Помідори-3 шт.
- Часник – 2 зубчики
- Цибуля – 1 шт.
- Зелень-пучок
- Перець червоний гострий, сіль
- Сочевиця – 3 ст. ложки
Спосіб приготування
Квасолю замочіть заздалегідь на кілька годин, потім злийте воду, залийте свіжу і відваріть до напівготовності. Можна використовувати консервовану квасолю.
Цибулю і часник дрібно нарізати, обсмажити на олії пару хвилин. Моркву нарізати соломкою і додати до цибулі та часнику. З помідор зняти шкірку і натерти на тертку – відправити на сковорідку. Додати гострий перець і згасити 3-5 хвилин на середньому вогні.
Потім додати відварену або консервовану квасолю. І влити бульйон. Бульйон може бути курячий, на кісточках або овочевий.
Дати супу закипіти та додати до нього сочевицю. Варити до готовності 20 хвилин. Додати сіль і спеції. За пару хвилин до готовності додати подрібнену зелень.
Солянка
Інгредієнти:
- Пісна яловичина – 300 г
- Копчені ковбаски – 2-3 шт.
- Бекон – 100 г
- Шинка-100 г
- Сирокопчене м’ясо – 100 г
- Цибуля – 1 шт.
- Помідор – 1 шт.
- Томатна паста-2 ст. ложки.
- Солоні огірки – 2-3 шт.
- Маслини та лимон на смак.
Спосіб приготування
Зваріть м’ясо. Ковбаски, бекон, шинку і сирокопчене м’ясо наріжте брусочками чи кубиками. Відварну яловичину подрібніть.
Цибулю дрібно наріжте та обсмажте до золотистого кольору. Додайте нарізане м’ясо і перемішайте. Обсмажте 2-3 хвилини.
Влийте ополоник бульйону, додайте туди протертий на тертці помідор і томатну пасту. Тушкуйте 10 хвилин.
Викладіть зажарку в бульйон, доведіть до кипіння. Додайте солоні огірки, спеції. Варіть ще 10 хвилин. Потім закрийте кришкою і дайте настоятися.
Подавайте на стіл з маслинами, лимоном. Можна заправити сметаною.
Чеський часниковий суп
Інгредієнти:
- Бульйон – 1,5 л
- Картопля-500 г
- Вершкове масло-20 г
- Часник – 10 зубчиків
- Яйце – 1 шт.
- Зелень кропу
- Кмин, перець, сіль
Спосіб приготування:
Картоплю очистити та нарізати кубиками. Половину часнику нарізати слайсами. Кмин підсушити в сухому сотейнику.
До кмину додати вершкове масло, часник і картоплю. Злегка все обсмажити та влити бульйон.
Довести суп до кипіння і поварити 20 хвилин. Що залишився часник видавити в каструлю через прес.
Одне яйце розвести в ополонику гарячого супу і влити в каструлю. Додати сіль, перець і довести до кипіння.
Подавати на стіл з дрібно посіченою зеленню.
Суп з горохом і м’ятою
Інгредієнти:
- Вода – 1,5 л
- Заморожений горошок – 250 г
- Картопля – 3 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Часник – 1 зубчик
- Вершкове масло-30 г
- Вершки-100 мл
- М’ята – кілька гілочок
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
Воду в каструлі доведіть до кипіння, додайте почищений і нарізану кубиками картоплю. Варити 10 хвилин.
Масло розтопіть на сковороді, обсмажте в ньому дрібно нарізану цибулю. Додайте цибулю в каструлю.
Потім додайте горошок і варіть на середньому вогні ще 10 хвилин. Посоліть і поперчіть.
Влийте в суп вершки, додайте подрібнений часник і дрібно нарізані листочки м’яти. Доведіть до кипіння і знімайте з вогню.
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Про це NNS дізнався з повідомлення РБК-Україна