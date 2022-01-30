Покоління Альфа: чим сучасні діти відрізняються від усіх нас

Якщо вірити теорії поколінь, “цифрове” покоління замінять ті, кого називають “дітьми смартфонів”, Google babies, поколінням “дзен” та “альфа”.

Кризовий психолог і трансформаційний тренер Олена Любченко пояснює, якими вони будуть.

Що вплине на покоління Альфа?

Автори теорії поколінь стверджують, що діти, які почали народжуватися на початку 2010-х, і ті, що прийдуть у світ у найближчі 10 років, складуть одне покоління. Тобто, «альфи» — це народжені орієнтовно у 2015-2035 роках.

Вчені вважають, що на їхнє становлення та розвиток великий вплив матимуть соцмережі. Адже нині батьки часто заводять малюкам особисті сторінки раніше, ніж вони навчаться говорити й писати.

Планшети та смартфони стали настільки звичними, що батьківські гаджети потрапляють навіть до рук немовлят. Тож інтернет для «альфи» — це навіть не «цікавинка» батьків, як було для «цифрових», а просто доступна іграшка.

Також на наступне покоління вплинуть відкриття та винаходи, що були зроблені за останні п’ять років, але масово охоплять планету трохи згодом. Це можливість редагування генома, поява 3D-принтерів та роботів, що самонавчаються.

Отож, для покоління Альфа всі і все у світі будуть поєднані, незалежно від того, де знаходяться географічно. У їхньому світі змінювати можна буде все, навіть людський організм. А речі можна буде роздрукувати «з нічого».

Якими вони будуть?

На думку соціологів, покоління Альфа має бути схоже на своїх прапрапрадідів — приміром, на гімназистів початку XX століття. Вони жадібно вбирали все нове, нерідко нехтували заняттями, але обожнювали наукові, а часом і лженаукові відкриття: сінематограф, автомобілі, літаки, теплоходи, гіпноз, психоаналіз, медіумів.

Вони з поважним виглядом сперечалися про складні філософські й політичні доктрини, але в реальному житті були досить наївними.

Викладачів бентежила відсутність у тих дітей поваги до старших і дивовижна впевненість у собі. Ніколи ще серед підлітків не були настільки актуальними революційні ідеї. Замість того щоб думати про уроки, вони мізкували, як змінити світ. В усьому світі ті часи назвали бурхливими: людей очікували швидкі зміни в стилі життя та численні переїзди.

Прогнозують, що «альфи» також будуть схильні до нестандартних рішень. Їх змалку цікавитимуть глобальні проблеми сучасності: глобальне потепління, космос, нестача ресурсів. Причому, навіть у дитинстві вони будуть впевнені, що самостійно зможуть вирішити всі складнощі.

Чому можуть конфліктувати з молодими вчителями?

Коли «альфи» прийдуть до школи, на ринку праці головними будуть представники покоління Z — ті, хто навчається сьогодні.

Але не можна передбачити, наскільки збільшиться кількість молодих спеціалістів у школах. Є варіант, за якого більшість учителів становитимуть представники покоління Y — тобто ті, кому нині 20-30 років.

Соціологи передбачають, що між молодими викладачами та «альфами» конфлікти можуть виникати з таких причин.

1) Ігнорування моди та репутації в соцмережах.

Навчання буде значно віртуальнішим, ніж нині. Спілкування в навчальних тематичних групах соцмереж стає звичним для школярів і вчителів. Тому діти, які нехтують груповим зворотним зв’язком, дивуватимуть викладачів.

«Альфам» буде неважливо, чи належать вони до якоїсь спільноти. Вони матимуть критичний склад мислення, намагатимуться довести чи спростувати те, що раніше вважалося аксіомою. І навіть повстануть проти «зграї» соцмереж. Ці діти наголошуватимуть на тому, що мають право думати інакше, ніж всі, та не озиратися на кількість «лайків».

При цьому вони не почуватимуться ні одинаками, ні членами певних колективів. А вважатимуть себе просто частиною одного цілого — землянами.

2) Запізнення та зрив дедлайнів.

«Альфи», особливо в дитинстві та підлітковому віці, житимуть так, ніби в них попереду вічність. Тож це обертатиметься недоліками: їм буде важко розрахувати час на певну діяльність, вони забуватимуть про інтернет-дедлайни з різних предметів, постійно запізнюватимуться на уроки.

Ці учні будуть переконані, що глобальне важливіше за деталі та формальності, тож цікаві замисли та міркування не можна обмежувати часом. Варто буде розробити спосіб навчати цих дітей не одночасно, а в різному темпі.

Вчителів, які вважають, що успіх треба заробити наполегливою працею, дратуватимуть спроби «дітей смартфонів» вигадати щось, щоб завдання можна було зробити якомога швидше.

3) Бунти та надмірна незалежність.

Коли підліткові бунти майже забудуться, а молодь довго житиме разом з батьками, з’являться волелюбні «альфи». Ці діти вважатимуть, що можуть самостійно мандрувати і прагнутимуть подивитися весь світ. Будуть переконані, що підтримку можуть знайти навіть у незнайомих людей.

Інтернет на той час перестане бути «світом у гаджеті»: розвиватимуться технології доповненої реальності. Тож нове покоління вже не тікатиме від реального життя, а захоче змінювати фізичний світ так само легко, як змодельований.

Фізична активність теж буде на високому рівні, адже «альфи» не будуть увесь час сидіти з гаджетами в руках. А тому зростатимуть непосидючими, активними та сильними.

Певна легковажність та рання самостійність можуть дратувати вчителів. А з батьками учнів викладачі зможуть спілкуватися лише мінімально. Бо навіть першачки не дозволятимуть татам і мамам опікуватися їхніми справами.

Варто врахувати, що чимало батьків будуть не дуже молодими. Адже зараз є тенденція народжувати все пізніше. Тому для підлітків покоління Альфа буде звичнішим опікуватися батьками, ніж навпаки.

Чому можуть конфліктувати з літніми вчителями?

Можна передбачити й протиріччя, які виникнуть між «альфами» та літніми викладачами.

1) Відсутність духу конкуренції.

Як і нинішні учні, «альфи» не будуть амбітними і не цікавитимуться призами в конкурсах. Але вони ще й не терпітимуть порівняння та будь-якого примусу. Навіть завуальованого під змагання чи гру.

Більш уразливі, образливі та емоційні, ці школярі вимагатимуть делікатності, поваги до індивідуальних особливостей, навіть коли будуть ще зовсім малими. Певно, систему оцінювання доведеться міняти, щоб вона не травмувала нове покоління.

2) Знання важливіші за вміння.

Нині, коли сучасна школа відходить від виховання «теоретиків» до розвитку необхідних для життя компетенцій, у це складно повірити. Але вміння знову будуть знецінені, а знання — у фаворі.

Проте на новому витку історії ідеальним учнем стане не зубрила-ерудит, «нашпигований» інформацією, а дитина-дослідник. Тобто учень, який пропонує нові ідеї і робить міні-відкриття. А де багато ідей — там і багато суперечок.

Прогнозують, що «альфи» перетворюватимуть проекти на диспути, «говорильні», але не завжди доводитимуть справу до кінця.

Досвід та вміння викладача перестануть вражати дітей. «Респект» викликатиме лише оригінальність мислення, вміння проаналізувати і трактувати.

Автор тексту: Аліна Мірошникова

Про це NNS дізнався з повідомлення osvitoria.media