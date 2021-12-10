Новорічні корпоративні подарунки – це важливий елемент, який допомагає підтримувати позитивний імідж і ділову репутацію компанії, сприяє зміцненню зв’язків з клієнтами, діловими партнерами та між самими співробітниками підприємства.

Тому такі подарунки мають бути підібрані з урахуванням сучасних правил етикету.

Підготували для вас 10 ідей стильних та незвичайних подарунків на Новий рік-2022, які точно сподобаються клієнтам та зможуть здвивувати колег.

Як правило, підприємства дарують своїм співробітникам різноманітні сувеніри з логотипом компанії, а також з традиційною новорічною символікою.

Проте, кожен такий презент має на меті підкреслити значимість кожного співробітника для підприємства та цінність його часу, який він витрачає на роботу.

Корпоративні подарунки на Новий рік-2022 — ідеї

1. Книжка про мотивацію

Відмінний варіант заохотити співробітників до нових трудових досягнень у наступному році – подарувати їм бізнес-літературу. Серед класики такого жанру можна виділити «Атлант розправив плечі» за авторством американської письменниці Айн Рэнд, «Життя без обмежень» Ніка Вуйчича та «7 звичок надзвичайно ефективних людей» Стивена Кові.

2. Фотосвітильник

Фотосвітильник, на якому зображена відома в світі фінансів особистість або логотип вашої компанії, стане нагадуванням для ваших клієнтів про плідну співпрацю. Лайтбокс представляє собою світлодіодний короб, на який зверху прикріплений постер з різними зображеннями. У вимкненому стані він відіграє роль фотокартини. Така річ буде завжди на виду.

3. Картхолдер для банківських карточок

Така річ буде дуже корисна діловим людям, які постійно мають справу з фінансовими операціями. У такий «зберігач» можна покласти не тільки банківські карти, а й візитівки, бонусні карти, різноманітні пропуски.

Він має невеликі розміри, аналогічні звичайному гаманцю, і легко поміщається у кишеню піджаку чи пальто.

4. Повербанк оригінальної форми

Мати можливість оперативно підзарядити смартфон чи ноутбук під час ділової поїздки чи відрядження – дуже важливо для співпрацівників компанії, адже вони мають завжди бути на зв’язку. При цьому пристрій може мати оригінальну форму, наприклад, бути виконаним у формі каменю. На ньому також може бути логотип компанії.

5. Флешка

Портативний USB-накоплювач – відмінний сувенір. Він функціональний, має компактні розміри, простий у використанні та дозволяє працівникам зберігати важливі корпоративні дані. Флешка може бути виконана у любій формі, мати різні розміри, колір та об’єм вбудованої пам’яті. На флешці по аналогії з брелоками для ключів може бути будь-який логотип чи напис.

6. Іменний термостакан «З новим роком»

Такий подарунок дуже практичний, адже чай та кава – це основні напої офісних працівників. Особлива конструкція допоможе зберегти напій гарячим впродовж тривалого часу, а через спеціальну кришку зручно пити, без ризиків обпектися чи розлити рідину. До того ж такі стакани зазвичай доволі об’ємні – в них можна залити 0,5 або навіть 1 л рідини.

7. Преміальний іменний халат

Цей презент припаде до смаку начальнику, адже керівники теж цінують затишок та домашню атмосферу. Такий халат має бути виконаний з високоякісною тканини, бути красиво оформленим та бути за розміром його власникові. Ще одна фішка – на халаті можна вишити ініціали його власника або іншу символіку.

8. Набір авторучок

Даний презент може бути як самостійним, так і служити доповненням до попереднього подарунку. Якісні авторучки з вставками з дорогого дерева, нержавіючої сталі, гравіюванням та іншими декоративними елементами – це символ престижу та успішності. Вони по праву займуть місце на робочому столі будь-якого начальника.

9. Блокнот або записна книжка

Кожна ділова людина повинна мати змогу робити важливі нотатки протягом робочого дня. Звісно, це можна зробити з допомогою смартфону чи іншою сучасної електроніки, проте користуватися блокнотом – це давня корпоративна традиція, у якої і зараз вистачає прибічників. При цьому обкладинка блокноту може бути оформлена у традиційному для компанії стилі.

10. Футболка з принтом

З розвитком технологій, на футболках почали друкувати все підряд – від назв популярних рок-гуртів до політичних гасел. На сьогоднішній день футболка з принтом в фірмовому стилі є популярним атрибутом колективів у великих компаніях. Враховуючи стилістику свята, на футболці також можуть бути новорічні привітання, зображення ялинок, гірлянд, тощо.

На завершення слід додати, що ви можете й самі придумати оригінальні ідеї для корпоративних подарунків на Новий рік 2022. Це можуть бути календарі, настінні чи наручні годинники, набори чаю чи кави. Все залежить від вашої фантазії. Головне, щоб такий подарунок виглядав презентабельно та був практичним.

Про це NNS дізнався з повідомлення Гід Онлайн