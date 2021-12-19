Кращий продукт на сніданок для жінок після 50 років

Німецький дієтолог Емі Гудсон констатує, що в певному віці білкові продукти повинні стати обов’язковою складовою частиною раціону харчування.

Спеціаліст зазначає, що існують вікові пороги, долаючи які людина починає відчувати серйозні зміни в організмі, що зачіпають клітини, м’язи, кістки. І хоча зупинити цей процес старіння неможливо, деякі зміни в способі життя і звички допомагають зробити його менш драматичним.

Говорячи про харчування, Емі Гудсон пояснює, що правильно складений раціон дозволяє забезпечити організм достатньою кількістю поживних речовин і вітамінів, що пом’якшує негативні наслідки змін, що відбуваються з тілом в «солідному» віці.

Жінкам після 50 років експерт радить регулярно вживати в їжу білок, оскільки їх організм починає втрачати м’язову масу, а білок – це кращий продукт для заповнення і зміцнення м’язової маси.

“Найкраща їжа для жінок 50 років і старше-будь-який продукт з високим вмістом білка. У міру того, як ми стаємо старше, тіло втрачає приблизно два-три відсотки м’язової маси за десятиліття. Один з найефективніших способів запобігти цьому-споживати високоякісний білок з кожним прийомом їжі, особливо на сніданок”, розповіла дієтолог.

Порада експерта

Гудсон рекомендує, щоб перший прийом їжі містив від 25 до 30 грамів білка. Таким чином, каже фахівець, організм може виробляти амінокислоту, необхідну для підтримки м’язової маси. До того ж виникає “позитивний побічний ефект”: після білкового сніданку довгий час зберігається відчуття ситості, що дозволяє протриматися до обіду без перекусів, шкідливих для фігури.

Ось варіанти сніданку, які пропонує фахівець:

Грецький йогурт з мюслі без цукру плюс половина банана.

Яйця: варені або у вигляді омлету, яєчні бовтанки.

Бутерброд з цільнозернового хліба з шинкою, сиром і овочами.

Про це NNS дізнався з повідомлення u-news