Чому WI-FI роутер може погано працювати: причини

Кожному знайомий той випадок, коли несподівано перестав працювати Wi-Fi роутер. Аналізуючи ситуацію, виключаються причини несплати чи заборгованості за тарифний план.

ІТtsider розповідає, чому це може відбуватися, передає NNS.

Пристрій встановлено вже давно

Якщо WI-FI роутер працює протягом тривалого часу, це може бути причиною перебійного функціонування Інтернету.

Щоб відкласти цю поломку, потрібно робити перерву у використанні. Я і інші електронні пристрої, роутери повинні перезавантажуватись.

Віруси на ноутбуці чи смартфоні

Так, інтернет може працювати некоректно, якщо електронний пристрій має певні причини: віруси або оновлені програми та сервери, та нестачу внутрішньої пам’яті.

Якість підключення та швидкість сигналу

Напевно, найважливішою причиною нормального функціонування роутера є якість сигналу.

Але трапляються такі ситуації, коли функціонує все, крім певного сайту. Це все тому, що шлях, який проходить окремий сайт до сервера – перезавантажений (велика кількість користувачів виконують запити на цьому веб-сайті, що і Ви).

Що треба зробити, щоб поліпшити сигнал Wi-Fi у домі

Приберіть техніку якомога далі від роутера

Щоб Інтернет у вашому гаджеті працював краще, поставте його якомога далі від телевізора або комп’ютера. Також, уповільнюють сигнал речі, що містять метал – дзеркала або акваріуми. Металеві чохли у смартфонів також заважають хорошому прийому Інтернету. Про це інформує 24tv.ua.

У роутера є дві антени

Хочете, щоб ваші файли завантажувалися швидше? Тоді поставте одну з них вертикально, а іншу – горизонтально. Такий спосіб допоможе отримати хорошу швидкість Інтернету.

Роутер – це не пилозбирач

Часто роутери стоять, збираючи пил, десь в кутку. Це не найкраще місце для поширення Інтернету в будинку. Тому перемістіть його ближче до центру кімнати. Це забезпечить рівномірне потрапляння хвиль в усі куточки кімнати.

Не тримайте роутер на підлозі

Якщо, ви хочете роздавати Wi-Fi своїм сусідам знизу, то будь ласка. Роутер повинен знаходитися якомога вище. Мінімальна висота для роутера – один метр над підлогою.