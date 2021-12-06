Чому картоплю при варінні потрібно класти в киплячу воду

Що може бути простіше, ніж зварити картоплю? Однак, не всі господині вміють робити це так, щоб овоч зберіг у собі всі корисні компоненти.
Для цього класти овоч у каструлю потрібно після того, як вода закипить.
Багато хто роками допускається однієї і тої самої помилки, ставлячи варити на плиту картоплю в каструлі з холодною водою.
А виходить, що зварена у такий спосіб картопля є некорисною для здоров’я.
Не всі знають про те, що картопля втрачає більшу частину поживних мікроелементів, коли довго вариться або замочується в холодній воді.
Зокрема, вітамін C, якого у сирій картоплі міститься велика кількість, при неправильному варінні руйнується.
Ще один плюс того, щоб класти картоплю в киплячу воду – вона не піниться при варінні, і вода не виливатиметься на плиту, як часто буває.
Стару картоплю краще варити в мундирі, щоб овоч зберіг хоч якісь вітаміни. Солити ковоч кухарі радять не одразу, а за 10 хвилин до готовності.
Якщо посолити картоплю відразу, як це звикли робити господині, то коренеплоди вберуть усю сіль, задубіють і погано розваряться.
Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Today.ua.