Алкогольні напої, від яких настає найважче похмілля

Вчені визначили алкогольні напої, від яких після свята настає найважче похмілля. Виявляється, найбільше значення має не міцність або кількості цукру, а колір напою.

За даними Harvard Health Publishing, найважчим алкоголем для людського організму стане напій темного кольору. Про це NNS дізнався з повідомлення РБК-Україна.

За даними вчених, такі напої, як джин або горілка, викликають сильне похмілля набагато рідше. А ось червоні вина, віскі – найважче.

У більш темних алкогольних напоях міститься багато хімічних сполук (конгенеров), в тому числі й метанол. Він обробляється разом з етанолом ферментами, але для організму він стає більш токсичним.

Як проявляється похмілля:

Діарея

Сильна втома

Головний біль

Нудота

Тремтіння

Підвищений артеріальний тиск

Прискорене серцебиття

Сильна пітливість

Чутливість до звуків і світла

Запаморочення

Алкоголь метаболізується в ацетальдегід, а ця речовина у великих кількостях дуже токсична. Але найнеприємніші процеси відбуваються через те, що алкоголь порушує мозкову діяльність і від цього збивається графік сну, виникає недосипання.

Також порушуються біоритми, що призводить до гормональних порушень і мігрені. Похмілля починається від того, що в крові починає падати рівень алкоголю.

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За словами вчених, особливого значення кількість алкоголю, його вид або стан сп’яніння не сильно впливають на наслідки. Похмілля може бути й після декількох келихів вина, і навіть після вживання зовсім легких спиртних напоїв.

Як позбутися від похмілля

Як стверджує доктор Роберт Свіфт, який провів не одне дослідження в області похмілля і вживання алкоголю, найдієвішим способом стає вживання одного або два напою того алкоголю, який ви пили напередодні.

Він стверджує, що похмілля – це “синдром відміни”, і організм приходить в нормальний стан, отримавши чергову дозу.

Такий спосіб дуже небезпечний, оскільки людина дуже швидко може увійти в певний цикл і вийти з нього буде дуже складно. І це підтверджують багато випадків на новорічні свята.

Другим універсальним способом вчені назвали вживання великої кількості рідини. Вода виганяє з організму весь алкоголь разом з сечею і заповнює кількість рідини, оскільки разом з похміллям приходить сильне зневоднення.

Також організм потрібно наситити вуглеводами – це допоможе позбутися від головного болю. Найкращий сніданок при похміллі – стакан соку і тост.

Не варто позбавлятися від похмілля за допомогою пива. Темні алкогольні напої приносять більшої шкоди організму.

Якщо зовсім погано, то можна прийняти таблетку звичайного болезаспокійливого. З таким станом може впоратися аспірин, ібупрофен або інший нестероїдний протизапальний препарат. А ось парацетамол або тайленол пити не варто – можуть бути проблеми зі шлунком або печінкою.

Пийте каву і чай. Кофеїн не допоможе зняти похмілля, але ось підбадьорити організм допоможе. Крім того, – чай допоможе заповнити запаси рідини.

Можна прийняти вітаміни – групи В і цинк. Недавнє дослідження показало, що у людей, чиї харчові продукти та напої містили ці вітаміни протягом 24 годин до прийому алкоголю або після, похмілля було набагато легше.