8 помилок, які роблять користувачі банківських карток

В Україні багато людей користується банківськими картами. З їх допомогою можна здійснювати більше грошових операцій, аніж з готівкою: безконтактно розраховуватися через термінал, здійснювати оплату віддалено, навіть не маючи її при собі, накопичувати решту від оплати. Проте, вони також вразливі до різноманітних шахрайських операцій.

Itech.co.ua перерахували найчастіші помилки українців і вирішили дати кілька порад, щодо безпечного використання банківських карт, передає NNS.

1. Віддають банківську картку постороннім

Не давати карту в руки стороннім людям, адже вони можуть зняти всі кошти, які там знаходяться. Якщо ж ситуація передбачає її передачу, то власник повинен відразу перевірити суму, яку було знято і при необхідності вимагати фіскальний чек для достовірності.

2. Поспішають розраховуючись картою через термінал

Ніколи не потрібно поспішати: обережно провести її через спеціальний слот на терміналі, і якщо потрібно, уважно ввести пароль, щоб підтвердити оплату. Якщо ж карта має знак Wi-Fi, то нею можна розраховуватися просто приклавши до спеціального знаку на терміналі. Бажано забрати чек, який видає термінал і звірити його з сумою, яка залишилася на карті через мобільний банкінг, відразу ж на касі, де відбувався розрахунок.

3. Повідомляють секретний код CVV постороннім

Ніколи нікому не можна повідомляти CVV код своєї банківської карти. Банківські працівники ніколи його не запитують. Якщо у власника карти намагаються дізнатися цей код – значить він може стати жертвою шахраїв. Запитувати його можуть або письмово, або здійснивши телефонний дзвінок. В такому випадку краще записати номер телефону, з якого пролунав дзвінок чи прийшло повідомлення і надати його працівникам поліції.

4. Вводять неправильний пін-код 3 рази

Якщо користувач забув ПІН-код до карти, або ввів його 2 рази неправильно, то краще зупинитися, адже банкомат «ковтне» карту і автоматично заблокує її, надавши автоматично тривожну інформацію в банк. Далі потрібно забрати карту з банкомату і звернутися до працівників банку, яким було надано карту, і вони допоможуть згадати пароль або з їх допомогою можна створити новий.

5. Називають термін дії банківської картки постороннім

Небезпечно називати також місяць та рік закінчення дії карти, оскільки ці дані вважаються секретними і не піддаються розголошенню.

6. Записують ПІН-код на карті або в інших, небезпечних місцях

Не радимо записувати ПІН-код на карті, папері чи в мобільному телефоні – це ризиковано, адже якщо ці цифри потраплять до рук шахраїв, то власнику карти буде важко зберегти кошти. Краще обрати для паролю цифри, комбінацію, яку легко запам‘ятати, або вона пов‘язана з якоюсь важливою датою чи подією.

7. Не перевіряють рух коштів на карті

Бажано, хоча б раз на місяць перевіряти рух коштів на карті, щоб відстежувати чи не списуються гроші на «ліві» витрати. Зараз це просто зробити з допомогою мобільного банкінгу.

8. Не змінюють кодове слово для доступу до банківської картки

Раз на рік змінювати кодове слово для доступу до карти, і ні за яких обставин нікому його не повідомляти.

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