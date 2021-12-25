5 порад, як виявити небезпечні мандарини

У період новорічних свят на мандарини високий попит. Проте, мало хто знає, які ознаки вкажуть на зіпсований плід цитрусу. Як виявити небезпечні мандарини?

Не все те мандарин, що мандарин

“Родичів” у мандаринів вистачає: тут є і клементин, і сацума, і міннеолас. Всі вони зустрічаються на ринках та магазинах України. Однак, якщо ви орієнтуєтесь на певні смакові якості, варто знати, що клементини та сацума солодкі та майже не мають зернят. Вони також досить довго зберігаються. А от мандарин по своїй природі кислуватий.

Як виявити небезпечні мандарини? Більша вага = більше соку

Щойно мандарин зривають з дерева, він вже починає помаленьку втрачати кількість соку всередині. Відповідно і його вага зменшуватиметься. Тож якщо продавець накидав вам у торбу багато мандаринів, а їх вага так і не досягла 1-2 кілограма, ймовірно, фрукти вже залежалися або не мають багато нектару.

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Звертайте увагу на шкіру

Аби пересвідчитись у свіжості плоду, зверніть увагу на шкірку. Вона має бути твердою та не легко відходити. Якщо шкірка тоненька та легко знімається, це означає, що продукт потихеньку втрачає соковитість.

Дивимось на “тім’ячко”

Дивіться уважно на місце, з якого мандарін кріпився до дерева. Місце зриву має бути білим та м’яким. Якщо там є коричневі плями, значить плід вже засихає.

Як виявити небезпечні мандарини? Листя теж індикатор

Якщо вам пощастило обирати мандарини, які мають гілочки та листя. зверніть увагу на їх колір. Соковите, зелене, м’яке листя каже про те, що фрукти надзвичайно свіжі.

Про це NNS дізнався з повідомлення Новини.LIVE