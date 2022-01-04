5 неприємних змін, які відбудуться з вашим тілом після 50 років

З віком людина змінюється, змінюється її тіло. І не всі ці зміни приємні. Поговоримо про трансформації, які відбуваються після 50 років.

Зауважимо, що цифра 50 – умовна. Хтось і в 40 ці вікові зміни відчуває, а хтось і в 60 почувається чудово і виглядає при цьому на 15 років молодше. Але це швидше виняток із правил.

Зміна функцій мозку

Разом із нашим організмом старіє і наш мозок. Вікові зміни, що відбуваються з деякими функціями мозку, багато хто починає помічати після 50 років. Але якщо ваша робота творча і ви ведете здоровий спосіб життя, то у вас більше шансів мати “світлу” голову і у похилому віці.

Вчені говорять про те, що призупинити вікові зміни функцій мозку можна середземноморською дієтою. Як ви знаєте, ця дієта багата на фрукти, овочі та корисні жири. Тому зверніть на це особливу увагу.

Погіршення слуху

Близько 40% людей старше 50 років мають різні проблеми зі слухом. Ці проблеми зі здоров’ям можуть бути зумовлені генами, підвищеним артеріальним тиском, розвитком метаболічного синдрому. Отже, зайвий раз зверніться за перевіркою слуху до фахівця.

Крихкі кістки

Якщо ваш раціон містять мало кальцію та вітаміну Д, то ваші кістки можуть і до 50-річного віку втратити запас міцності. Фахівці говорять про те, що жінки зі шкідливими звичками вже у 35 років можуть мати проблеми з мінеральною щільністю кісток.

Кращий продукт на сніданок для жінок після 50 років

Після 50 років кістки більш тендітні у жінок, ніж у чоловіків. І все тому, що так влаштований жіночий організм – менопауза, припливи, зниження вироблення естрогенів.

Важливо розуміти, що їжа багата на кальцій і вітаміни — це не панацея. Потрібні також фізичні навантаження, саме силові. Гравітаційне навантаження допоможе кісткам ставати міцнішим. Головне – підібрати для кожної людини індивідуальне фізичне навантаження.

В’ялі м’язи

Якщо м’язи не в тонусі, це буде видавати ваш вік. Особливо це помітно по руках. Щоб хоч якось покращити тонус м’язів, необхідно проводити по 2-3 силові тренування на тиждень. Для початку можна виконувати простий комплекс вправ з фітнес-гумками та легкими гантелями.

10 психічних захворювань, що маскуються під звичайні риси характеру

Крім фізичних навантажень слідкуйте за тим, щоб у кожному прийомі їжі у вас було не менше 20-25 г якісного білка. Яйця, морепродукти, нежирна яловичина, телятина, м’ясо птиці – це ті продукти, які мають бути у вашому холодильнику!

Шкіра без тонусу

З віком шкіра починає втрачати важливий білок – колаген. У результаті виникають зморшки, втрачається тонус шкіри. Чим швидше йде цей процес, тим старшими ви виглядаєте.

Підвищити тонус шкіри вам допоможе раціон з достатнім вмістом вітаміну С та продуктами, багатими на колаген. Також не забувайте і про адекватний питний режим.

Підготував NNS за матеріалами Клубер

Читайте NNS у Фейсбук