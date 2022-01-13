10 кулінарних помилок, які ми повторюємо за нашими мамами

Кулінарні міфи мають чимало джерел. Це і звички наших мам у приготуванні, і сцени в кіно, і книги рецептів. Всі вони міцно відбиваються у нас у голові – 12 кулінарних помилок, які ми повторюємо.

Але настав час переглянути свої кулінарні звички.

1. Мити м’ясо

Миття сирого м’яса виявилося неефективним та небезпечним заняттям. Воно не позбавить бактерій. Натомість ми підвищуємо ризик їхнього поширення по всій кухні: бризки води летять на стільницю, кахель та інші поверхні. Потім трокаємось руками кухонного рушника, пакетиків з приправами та інших предметів, ще більше підвищуючи шанси на отруєння. Замочування м’яса або курки в солоній воді також є марним. Бактерії знищить лише висока температура при приготуванні (понад 65 °С).

2. Замішувати бісквіт ложкою

Щоб бісквіт не впав і вийшов пишним, не замішуйте суміш із збитих яєць та борошна ложкою. Використовуйте для цього силіконову лопатку. Вона не пошкодить ніжну текстуру майбутнього бісквіту, і він не впаде.

3. Поливати птицю під час запікання для соковитості

У цієї процедури мінусів набагато більше ніж плюсів. Вона тільки підрум’янить птаха, не справивши жодного ефекту на соковитість м’яса. А ось відкриття та закриття дверей духовки для поливання значно збільшить час приготування. Шеф-кухарі радять для отримання золотистої скоринки краще змастити тушку олією до того, як покласти в духовку.

4. Запікати страви та зберігати продукти у фользі

Запікати страву у фользі – це дуже зручний спосіб приготувати вечерю і не забруднити лист. Але дослідження показали, що кислі продукти, такі як томати, цитруси, ананаси, яблука, поглинають багато алюмінію — навіть при зберіганні. Тому краще або відмовитись від фольги, або запікати без такого гарніру.

5. Маринування зробить м’ясо м’якшим

Цей міф дуже стійкий, бо начебто в ньому є логіка. Кислоти в маринаді (лимонний сік, оцет) руйнують сполучні тканини в м’ясі, які нібито робили його твердим. Але це не так. Кислоти, роз’їдаючи тканини, не пом’якшують білок, а роблять його жорсткішим. Маринувати можна, але тільки для надання аромату. Пом’якшити м’ясо допоможе довге тушкування, завдяки якому сполучна тканина плавиться і стає схожою на желе. Також м’ясо стане м’якшим, якщо його відбити або нарізати поперек волокон.

6. Полоскати пшеничні макарони

Полоскання макаронних виробів із пшениці холодною водою шеф-кухарі називають трагедією. Воду, яку ми виливаємо в раковину, можна було б використати як чудову основу соусу. А полоскання водою зовсім не запобігатиме злипанню пасти. Краще дістати макарони або пасту з каструлі та покласти прямо на сковороду або вок, де у вас готується соус.

7. Додавати сушені трави наприкінці готування

Ми звикли, що в рецептах трави та спеції завжди додають наприкінці готування. Однак такий спосіб годиться, тільки коли у вас є свіже листя чебрецю, орегано, базиліка або, наприклад, петрушки. Якщо у вас залишилися тільки сушені трави, додайте їх на початку готування. Тоді вони встигнуть розкрити свій смак та аромат.

8. Розморожувати овочі перед приготуванням

Розморожувати овочі – правильний шлях зіпсувати смак страви та перетворити овочі на слизову субстанцію. Більшість овочів та зелені, за винятком листових (шпинат), потрібно відразу кидати при приготуванні та обсмажувати або гасити на сковороді.

9. Мити фрукти та овочі перед зберіганням

Здавалося б, дуже зручно заздалегідь помити овочі та фрукти перед зберіганням. Але цього робити не варто, тому що в такому вигляді вони швидше зіпсуються. Волога сприяє зростанню та розкладанню бактерій на овочах та фруктах. Тому краще мити їх у такій кількості, яка вам потрібна для приготування страви або безпосередньо перед їдою.

10. Молоко зробить пишне омлет

Кухарі стверджують, що молоко додасть омлету зайву вологу та не зробить його пухнастим. Замість нього шефи радять готувати омлет лише з яйцями та додавати шматочки замороженої вершкового масла. Гарантовано додасть повітряної текстури омлету харчова сода або розпушувач. Вони виділяють бульбашки вуглекислого газу у разі підвищення температури.

Про це NNS дізнався з повідомлення adme.

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