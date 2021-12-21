При якій температурі замерзає кішка, і як допомогти тваринам пережити мороз

В Україну прийшли сильні морози, які можуть стати критичними для багатьох бездомних тварин. В небезпеці часто вопиняються взимку і домашні собаки і коти, які мешкають у приватному секторі у дворі. NNS розповість, при якій температурі замерзає кішка і що можна зробити, аби допомогти тварині пережити холод.

Температура -15°С є критичною для кішок, які живуть на вулиці. Для ослаблених тварин цей поріг ще нижче. В першу чергу обмороженню піддаються вушка і хвіст, потім лапки, а потім і все тіло. При температурі -20°С голодна кішка гине через 40 хвилин.

Фахівці кажуть, що тільки 70% бездомних кішок досягають віку 2 місяців. А з тих, які залишилися, 50% не доживають і до 2 років. Велика їх частина гине саме взимку.

Допомогти кішці можна харчуванням з підвищеним вмістом білка, риб’ячого жиру та введенням в раціон вітамінів E і D. Якщо у вас у дворі приватного будинку живе пухнастик і ви з якихось причин не можете його хоча б тимчасово взяти в дім приділіть більше уваги його раціону.

Можна спорудити будиночок для кішки. Для цього зовсім не обов’язково витрачати гроші, і це не забере багато часу. Для будиночка підійдуть підручні матеріали. Можна використовувати пінопласт – він добре зберігає тепло. Додатково утеплити старими ковдрами або іншими речами.

Будиночок для кішок повинен бути порівняльним великим – такий, щоб тварина могла в ньому розвернутися. Але не перестарайтеся з розмірами – занадто просторі апартаменти не потрібні. Також будиночок має максимально зберігати тепло – тобто мати невеликі двері. Отвір бажано прикрити важкою тканиною. Важливо будиночок підняти над землею, так як більшу частину тепла забирає зазвичай саме земля, а не вітер.

Ось, наприклад, так:

І, будь ласка, не виганяйте тварин з під’їздів, магазинів, офісів і прибудов на вулицю хоча б в холоди. Найчастіше їм ніде сховатися від вітру і снігопаду, тому вони замерзають насмерть в декількох метрах від теплих будинків. Ваші тимчасові незручності ні в яке порівняння не йдуть з муками пухнастиків,що гинуть від холоду. Будьте милосердні!

Вчені дізналися, як насправді кішки сприймають людей

Коли діти перестають вірити в Діда Мороза: психологи назвали вік

Насолоджуються взимку – фото зниклих тварин в Чорнобильській зоні відчуження

Читайте нас на Facebook