У Міністерстві охорони здоров’я України розвіяли міф про те, що обтирання спиртом при температурі допоможе її знизити. Обтирання спиртом при високій температурі може навпаки спричинити додатковий нагрів тіла, крім того, викликати опіки шкіри – запевняють у МОЗ, передає NNS, посилаючись на офіційну сторінку відомства у Фейсбуці.

Майже кожен із нас хоч раз нездужав та мав високу температуру тіла, а іноді й лихоманку. І практично кожен намагався її “збити”. Народних засобів зниження температури тіла дуже багато. Наприклад, з давніх часів практикують протирання шкіри спиртом – ніби так можна зняти лихоманку. Враховуючи, що лихоманку лікувати немає сенсу (якщо температура не є дуже високою), такий метод є не лише неефективним, а і небезпечним, – пишуть у МОЗ.

Чому обтирання спиртом при температурі не працює

Після нанесення на шкіру спирт починає швидко випаровуватись. Це відразу викликає відчуття охолодження, яке може стати довгоочікуваним полегшенням, якщо у вас жар. Однак таке охолодження тіла є суто відчуттям. Воно тимчасово знижує температуру шкірних покривів, але внутрішня температура тіла при цьому не зменшується.

До того ж обтирання шкіри спиртом може спричинити озноб і тремтіння: так організм сигналізує, що вам занадто холодно. І тому він буде змушений підвищувати загальну температуру тіла, щоб подолати ці симптоми.

Обтирання спиртом може бути особливо небезпечним для дітей. Спирт є дуже токсичною речовиною і здатний всмоктуватись через шкіру. Шкіра у дітей досить ніжна, тому контакт зі спиртом може спричинити опіки, а також викликати дерматити або алергічні реакції.

Як реагувати на температуру?

Не кожну лихоманку варто лікувати спеціалізовано. При основному захворюванні температура тіла підвищується, тому що імунна система намагається боротись з інфекцією (у цей час формуються антитіла). Підвищена температура тіла – спроба вбити збудника хвороби.

Якщо температура не спричиняє вам чи вашій дитині дискомфорту і вона нижча за певний поріг (нижче 38,5 ͒С), то спеціально знижувати її непотрібно. Краще пити достатньо чистої води кімнатної температури. Так організм не відчуватиме зневоднення і вироблятиме достатньо поту для природного охолодження усього тіла.

Якщо температура вище цього порогового значення або ви відчуваєте себе погано, то краще звернутися до сімейного лікаря за порадою. Лікар підкаже, який саме лікарський засіб та у якому дозуванні доцільніше використовувати саме вам для зниження температури.

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