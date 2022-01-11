Названо ознаки швидкого виходу смартфона з ладу та способи продовжити його життя

Ознаки швидкого виходу смартфона з ладу і способи продовжити його життя назвав експерт з мобільних пристроїв Є. Кашкін, передає NNS, посилаючись на prostomob.com.

Ознаки швидкого виходу смартфона з ладу

Якщо у вашого смартфона здувся акумуляторний блок або він почав сильно нагріватися, то це може говорити про вірогідність швидкої поломки.

За словами експерта, у разі здуття акумуляторного блоку тильна кришка смартфона може трохи піднятися. Експлуатувати такий апарат не рекомендується, оскільки в будь-який момент він може спалахнути. При здутті акумулятора експерт радить звернутися в сервісний центр.

Ще однією ознакою швидкого виходу з ладу смартфона є інтенсивний нагрів. Якщо апарат нагрівається сам по собі, то це може свідчити про поломку акумуляторного блоку або перевантаження мікропроцесора.

Якщо екран гаджета раптово втратив сенсорну чутливість, то це говорить про наявність серйозної проблеми. Якщо зміна налаштувань не допомагає, то висока ймовірність того, що ємкісному дисплею прийшов кінець.

Що ще віщує швидку «смерть» гаджета

Фахівці називають такі ознаки і фактори:

Тріснуте скло екрану. Став швидко розряджатися акумулятор. Фотографії, які ви знімаєте, пропадають або псуються (на фотографіях з’являються артефакти, замість фотографії – темне або світле поле тощо). Це дуже серйозний симптом, який свідчить про те, що комірки пам’яті NAND-мікросхемі телефону зношені і частина даних записується некоректно. «Глючить» сенсорна панель. Як це може проявлятися? Наприклад, ви натискаєте на один ярлик, а спрацьовує і відкривається інший. Ви намагаєтеся набрати один текст, а набирається інший. У вас почала постійно пропадати мережа, причому не важливо – мобільний або інтернет. Ви кидали телефон у воду або іншу рідину. Після просушування апарат нормально працює, але не радійте – вихід його з ладу не за горами. Телефон став несподівано відключатися. Проявлятися це може по-різному, але найбільш часто зустрічаються симптоми – телефон вимикається, коли ви використовуєте його сенсор для набору тексту (тобто постукуєте по екрану) або на вхідному виклику/смс при включеній функції вібрування. Не варто забувати, що крім фізичних проблем, притаманні сучасним телефонам і програмні. Передчасна смерть апарату може бути не тільки наслідком апаратної, але і наслідком програмної проблеми. Наприклад, зараження телефону комп’ютерним вірусом, невдала перепрошивка, невдале оновлення і т. п. Ознаками невдалої перепрошивки або оновлення зазвичай служить або «білий екран» (якщо у вас пристрій Apple), або зависання на старті – у Android.

Як продовжити життя смартфону

Для пролонгації терміну служби мобільного пристрою фахівці рекомендують видаляти з пам’яті непотрібні аплети, регулярно виконувати перезавантаження пристрою, а також очищати його оперативну пам’ять. На зарядку апарат краще ставити при рівні заряду 20%.

Корисна функція, яка допоможе прискорити зарядку смартфона – є на всіх пристроях

Підключення до 5G – незабаром смартфони не потрібно буде заряджати

Навіщо надягають шкарпетки на пилосос: проста хитрість продовжить життя приладу