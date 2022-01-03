Навіщо одягають шкарпетки на пилосос: проста хитрість продовжить життя приладу

Старі шкарпетки, які втратили свою пару, можна залишити і застосувати їх під час прибирання. Навіщо одягають шкарпетки на пилосос? Ця хитрість продовжить життя приладу.

Спосіб досить оригінальний. Він буде корисний власникам вертикальних пилососів.

Фільтри в них відносно швидко забиваються пилом і погано піддаються очищенню, а це значить, що термін експлуатації обмежений. Якщо не замінити його вчасно, то це може негативно позначитися на всьому приладі.

З цієї причини хитрі господині знайшли спосіб продовжити життя фільтра. Для цього треба взяти старий носок або панчохи. При цьому не варто брати занадто щільні вироби.

Предмет гардероба треба обрізати, натягнути на фільтр, а другий кінець залишити вільним або заправити всередину.

У підсумку носок збільшить термін служби фільтру, а також зможе вберегти його від пилу.

Навіщо одягають шкарпетки на пилосос – хитрість №2

Є ще один варіант використання носка і пилососа. Справа в тому, що ці предмети потрібні в тих випадках, коли треба дістати дрібні предмети з важкодоступних місць. Наприклад, якщо деталь пазла потрапила під диван.

Для цього треба зняти з пилососа насадку з щіткою, а на це місце надіти шкарпетку. Після цього можна включати прилад і збирати дрібні предмети по квартирі.

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