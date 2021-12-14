Плата за електроенергію вже зараз становить чималу частину комунальних платежів українців. Щоб заощадити деякі побутові прилади слід обов’язково вимикати з розетки

З наступного року тарифи на електроенергію можуть зрости вдвічі, і тоді питання скорочення витрат на оплату електрики стане ще гострішим. Тим часом, скоротити ці витрати можна, не відмовляючись від використання численних електроприладів, які є в кожному будинку. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Слід просто привчитися вчасно їх вимикати. Адже, виявляється, навіть у сплячому стані ці прилади здатні поглинати чимало енергії.

Телевізор

Не лягайте спати, коли у вас залишається увімкненим телевізор. Найімовірніше, ви заснете вже через пару хвилин, а він працюватиме і поглинатиме електрику до ранку. Проте, якщо навіть ви відключите телевізор за допомогою пульта, він все одно поглинатиме енергію, тільки в меншій кількості. Отже, щоби відключити його від споживання повністю, експерти радять його повністю вимикати.

Комп’ютер

Комп’ютери, які ви залишаєте в режимі очікування також поглинають чимало енергії. За підрахунками фахівців, комп’ютер у режимі очікування обходиться на 720 гривень в рік дорожче, ніж той, який ви переводите в режим сну або взагалі вимикаєте.

Ноутбук, телефон і планшет

Багато власників цих приладів залишають їх увімкненими навіть тоді, коли вони заряджені на 100%. Цього робити не слід, адже зарядні пристрої однаково витрачають електроенергію з мережі. Тому відразу після заряджання їх слід відключати.

ТБ-тюнери і телевізійні приставки

Якщо вимикати їх із мережі, коли ви ними не користуєтеся, можна заощадити близько 680 гривень на рік. Щоб вони не споживали зайвого, фахівці рекомендують вимикати їх із розетки, як і телевізор.

Ігрові приставки

Ігровими приставками переважно користуються діти. До речі, ці прилади дуже енергоємні: навіть у режимі очікування вони поглинають чимало електрики, що підвищує плату за електроенергію приблизно на 1300 гривень на рік. Тому дітей варто привчати до того, що їх потрібно відключати одразу після завершення гри.