Які овочі краще їсти сирими, щоб засвоїти максимум вітамінів

Експерт з харчування розповіла, які овочі краще їсти сирими, так як при обробці вони можуть втрачати свою харчову цінність
Про це розповіла доктор Люсія Гарсіа з США. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.
За словами медика, споживання сирих овочів допоможе організму повністю засвоїти поживні речовини, особливо різні вітаміни.
Овочі втрачають частину користі при нагріванні, особливо коли вони готуються у воді.
Що відбувається з овочами при обробці?
Так, недавнє дослідження, опубліковане в журналі “Nutrition and Food Science”, показало, що втрата вітамінів після приготування становить приблизно від 10% до 25%.
Наприклад, після варіння вітамін C втрачається приблизно на 20%, вітамін B1 – на 25%, вітамін A і вітамін E – приблизно на 10%.
Крім того, тіамін рибофлавін, вітамін В6, вітамін В12, ферменти, ніацин, фолієва кислота тощо також мають різну ступінь втрати.
“Більш тривалий час приготування, більш висока температура і більше води призведуть до втрати овочами більшої кількості поживних речовин”, – говорить доктор Гарсіа.
Які ж овочі можна спокійно їсти сирими?
У списку є такі, які і так вживаємо необробленими, а є і такі, які незвичні для нас в сирому вигляді. Це:
- салат,
- біла редька,
- помідори,
- огірки,
- броколі,
- перець чилі,
- перець солодкий,
- стручкова квасоля,
- горох,
- цибуля,
- цибуля-порей,
- солодка картопля,
- селера,
- морква,
- паростки квасолі,
- капуста,
- баклажан,
- імбир,
- часник,
- боби,
- цвітна капуста,
- буряк.
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