Які овочі краще їсти сирими, щоб засвоїти максимум вітамінів

Експерт з харчування розповіла, які овочі краще їсти сирими, так як при обробці вони можуть втрачати свою харчову цінність

Про це розповіла доктор Люсія Гарсіа з США. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

За словами медика, споживання сирих овочів допоможе організму повністю засвоїти поживні речовини, особливо різні вітаміни.

Овочі втрачають частину користі при нагріванні, особливо коли вони готуються у воді.

Що відбувається з овочами при обробці?

Так, недавнє дослідження, опубліковане в журналі “Nutrition and Food Science”, показало, що втрата вітамінів після приготування становить приблизно від 10% до 25%.

Наприклад, після варіння вітамін C втрачається приблизно на 20%, вітамін B1 – на 25%, вітамін A і вітамін E – приблизно на 10%.

Крім того, тіамін рибофлавін, вітамін В6, вітамін В12, ферменти, ніацин, фолієва кислота тощо також мають різну ступінь втрати.

“Більш тривалий час приготування, більш висока температура і більше води призведуть до втрати овочами більшої кількості поживних речовин”, – говорить доктор Гарсіа.

Які ж овочі можна спокійно їсти сирими?

У списку є такі, які і так вживаємо необробленими, а є і такі, які незвичні для нас в сирому вигляді. Це:

салат,

біла редька,

помідори,

огірки,

броколі,

перець чилі,

перець солодкий,

стручкова квасоля,

горох,

цибуля,

цибуля-порей,

солодка картопля,

селера,

морква,

паростки квасолі,

капуста,

баклажан,

імбир,

часник,

боби,

цвітна капуста,

буряк.

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