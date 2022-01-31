Які часто вживані напої можуть нашкодити людині

Відомо, що рідина дуже важлива для людського організму. Її нестача навіть може призвести до різних розладів та навіть захворювань. Однак є напої, які можуть нашкодити людині

Звісно, найліпше пити чисту воду. Однак коли хочеться чогось іще, ми обираємо чай чи каву, сік чи мінералку. Як виявилося, є часто вживані напої, які не лише не мають жодної користі, а й можуть нашкодити. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті wworld.com.ua

Дієтична газована вода

Багато любителів коли та інших солодких газованих напоїв усвідомлюють, що їхні «дієтичні» версії не дуже корисні для здоров’я. Численні дослідження показують, що позбавлені калорій солодкі напої не найкраще впливають на здоров’я.

Наприклад, масштабне дослідження вчених з університету Міннесоти показало, що часте вживання дієтичних газованих напоїв підвищує схильність до розвитку метаболічного синдрому. Іншими словами – до зниження чутливості до інсуліну, прагнення організму до накопичення вісцерального жиру (ожиріння внутрішніх органів), може підвищитися кров’яний тиск. Інше велике дослідження, проведене медиками з Техаського університету, показало, що споживання дієтичних газованих напоїв безпосередньо пов’язане із захворюваннями нирок і розвитком рефлюксу, ознакою якого є печія.

Холодний чай у пляшці

Безумовно, чай дуже корисний для здоров’я. Особливо якщо він листовий, а не з пакетиків, бажано зелений, без додавання цукру. Він багатий на антиоксиданти, підвищує імунітет. І навіть, як свідчать деякі дослідження, може попередити рак. Однак із цим цілющим напоєм нічого спільного не мають так звані «холодні чаї», що продаються в супермаркетах у пластикових пляшках чи бляшанках. За своїм складом вони більше схожі на солодку слабогазовану воду. До речі, в багатьох таких «чаях» використовують не цукор, а підсолоджувачі, що набагато шкідливіше.

Фруктові соки

Ви запитаєте: що поганого може бути в натуральному сокові? Дійсно, соки містять кілька вітамінів і мінералів. Проте в них немає клітковини, яка допомагає організму засвоювати фруктозу. До того ж деякі фрукти настільки солодкі, що їхні соки здатні впливати на організм, як солодка газована вода. І той факт, що в соках міститься більше вітамінів, ніж у газованій воді, не дуже тішить, кажуть дослідники. Іншими словами, з’їсти свіжий фрукт набагато корисніше, ніж випити соку.

Енергетичні напої

З одного боку багато сучасних енергетиків містять корисний кофеїн і безліч корисних інгредієнтів. Для прикладу, вітаміни, гуарану тощо. З іншого боку, дози кофеїну в енергетиках бувають просто жахливими. Одна порція енергетичного напою може містити еквівалент кофеїну в 5-6 чашках кави. А ще більшість енергетичних напоїв містять підсолоджувачі. Найчастіше це синтетичні замінники цукру. Отримуючи короткочасний енергетичний сплеск, ви водночас завдаєте удару по роботі серцево-судинної системи, травлення тощо.

В Україні хочуть ввести новий податок на солодкі газовані напої