Патрульна поліція надала поради, як убезпечити житло від крадіїв під час новорічних, різдвяних свят та зимових канікул

Як передає Укрінформ, у повідомленні патрульної поліції у Фейсбуці йдеться: “Період свят є найсприятливішим для квартирних злодіїв. Тож, щоб враження від святкувань не були зіпсовані, обов’язково подбайте про безпеку своїх домівок”. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Діалоги

Щоб убезпечити своє житло від крадіїв у поліції радять:

не повідомляйте у соцмережах про час та місце майбутнього відпочинку;

подбайте про встановлення надійних замків, а за можливості — сигналізації. Імітація такої сигналізації також може відлякати крадіїв;

не залишайте вікна, кватирки та балконні двері відчиненим. Закривайте штори;

у жодному разі не залишайте ключі від дверей у загальновідомих місцях: під килимком біля дверей, у поштовій скриньці, в автомобілі тощо;

під час нетривалої відсутності можна залишити світло, або встановити таймер на його ввімкнення;

якщо плануєте тривалу відпустку, попросіть когось із родичів навідуватися до вашого помешкання кілька разів на тиждень, а ввечері періодично вмикати світло;

попередьте сусідів, яким довіряєте, щоб забирали рекламні листівки з дверей та стежили за підозрілою активністю;

не зберігайте вдома цінні речі, а якщо вони є, то не розповідайте про них першому-ліпшому, а для документів краще придбайте сейф.

Також у поліції закликали бути добрими сусідами: якщо помітили підозрілих осіб чи підозрілі активності біля осель сусідів чи у них, повідомляйте на 102.

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