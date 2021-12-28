Патрульна поліція надала поради, як убезпечити житло від крадіїв під час новорічних, різдвяних свят та зимових канікул
Як передає Укрінформ, у повідомленні патрульної поліції у Фейсбуці йдеться: “Період свят є найсприятливішим для квартирних злодіїв. Тож, щоб враження від святкувань не були зіпсовані, обов’язково подбайте про безпеку своїх домівок”. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Діалоги
Щоб убезпечити своє житло від крадіїв у поліції радять:
- не повідомляйте у соцмережах про час та місце майбутнього відпочинку;
- подбайте про встановлення надійних замків, а за можливості — сигналізації. Імітація такої сигналізації також може відлякати крадіїв;
- не залишайте вікна, кватирки та балконні двері відчиненим. Закривайте штори;
- у жодному разі не залишайте ключі від дверей у загальновідомих місцях: під килимком біля дверей, у поштовій скриньці, в автомобілі тощо;
- під час нетривалої відсутності можна залишити світло, або встановити таймер на його ввімкнення;
- якщо плануєте тривалу відпустку, попросіть когось із родичів навідуватися до вашого помешкання кілька разів на тиждень, а ввечері періодично вмикати світло;
- попередьте сусідів, яким довіряєте, щоб забирали рекламні листівки з дверей та стежили за підозрілою активністю;
- не зберігайте вдома цінні речі, а якщо вони є, то не розповідайте про них першому-ліпшому, а для документів краще придбайте сейф.
Також у поліції закликали бути добрими сусідами: якщо помітили підозрілих осіб чи підозрілі активності біля осель сусідів чи у них, повідомляйте на 102.
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