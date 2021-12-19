Як приховати свою дату народження у месенджері Viber?

Viber нагадує абонентам у списку контактів на смартфоні про ваші дні народження. Ця опція з’явилася після того, як месенджер почав запитувати дату народження у користувачів при реєстрації

Цю функцію за бажання можна вимкнути. Інформація про дату народження синхронізується зі списком контактів на смартфоні та нагадує людям, які є у цьому списку, що потрібно привітати з днем ​​народження конкретного абонента Viber. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Не всі користувачі хочуть, щоб люди зі списку контактів знали число, місяць і рік їх народження. Приховати дату народження у Viber можливо, просто не всі про це знають.

Приховати дату народження у Viber можна через редагування розділу, який повідомляє контакти про день народження користувача.

Щоб вимкнути функцію відображення дати народження, потрібно:

Відкрити програму Viber, унизу екрана клацаємо на “Ще”, потім у новому діалоговому вікні натискаємо “Налаштування”;

Потім потрібно обрати пункт “Конфіденційність” – “Показати вашу дату народження” та прибираємо галочку з цієї функції. Якщо закрити діалогове вікно, дата народження не відображатиметься в обліковому записі власника мобільного телефону.

Якщо користувач знову захоче відкрити свою дату народження для інших користувачів, тоді знову потрібно виконати вищезазначений алгоритм.

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