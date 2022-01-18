Цієї середи, 19 січня, православні в Україні й інших країнах святкують Хрещення Господнє, або Водохреще. Люди в цей день пірнають в ополонку. Однак не всі усвідомлюють, що пірнання в крижану воду може обернутися негативними наслідками для здоров’я

Деяким людям категорично заборонено занурюватися в ополонку. Це громадяни із хронічними захворюваннями чи після вживання спиртного. Також не рекомендують раптово залучати до такої традиції й дітей. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті OBOZREVATEL

Як купатися на Водохреще, щоб не застудитися

Лікарі рекомендують занурюватися у крижану воду тим, хто робить це систематично і потроху, тобто має загартовування. Щоб це було максимально безпечно, потрібно:

купатися у спеціально відведених водоймах;

заходити у воду повільно;

не пірнати вниз головою.

“Голову взагалі бажано не мочити, адже надворі холодно і це може призвести до спазму судин головного мозку”, – пояснила лікарка-терапевт Першого територіального медичного об’єднання міста Львова Соломія Лукач.

На Водохреще категорично не можна пірнати в крижану воду людям, які мають:

серцево-судинні захворювання;

часті коливання артеріального тиску (зокрема, артеріальну гіпертензію);

мінімальні прояви вірусної інфекції;

інші патології.

Медикиня наголосила, що перед зануренням в ополонку не рекомендовано вживати спиртні напої. Адже це провокує розширення судин, що призводить до швидшого переохолодження.

У воді радять перебувати якомога менше часу – не більше однієї хвилини.

“Коли виходите з води, треба обтертися сухим рушником і одягнутися у сухі речі. Також бажано мати з собою гарячі напої, щоб одразу зігрітися”, – розповіла терапевт.

Чи можна занурюватися в ополонку дітям

Можна, проте медики вважають, що для малечі це недоцільно – через ризик виникнення захворювань, а також їхніх ускладнень. Особливо не рекомендовано дітям, які мають хронічні чи супутні недуги.

Якщо ж батьки мають намір призвичаїти дитину до хрещенських купань, то перед тим обов’язково повинні порадитися із педіатром.

“Занурюватися дітям можна з 10 років, а підготовка має відбуватися приблизно з півторарічного віку”, – наголосила лікарка-педіатр Першого територіального медичного об’єднання міста Львова Оксана Романів.

За її словами, для цього батьки ще змалечку повинні привчати дитину, періодично обливаючи її ручки і ніжки крижаною водою, дозволяти приймати контрастний душ, купатися в річці, морі та влітку ходити босяком по траві.

Якщо плануєте зануритися із дитиною в ополонку, подбайте про те, щоб вона була сита, а одяг – зручний для швидкого переодягання. Варто взяти для малечі великий теплий рушник, а ще килимок, щоб стати, вийшовши з водойми.

“Занурення має бути недовготривалим, кілька секунд. Дуже важливо потім дитину зігріти, зокрема й теплим чаєм”, – підсумувала фахівець.

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