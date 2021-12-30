Традиційні новорічні фрукти- як вибрати смачні мандарини

Мандарини традиційно є однією з основних складових святкових подарунків на Новий рік та Різдво. Але не всі фрукти однаково корисні та смачні, тому їх треба вміти правильно вибирати

Насамперед, підійшовши в магазині або на ринку до прилавків із ящиками мандаринів, зверніть увагу на зовнішній вигляд цитрусових. Шкірка фруктів має бути рівномірно забарвленою, рівною, без найменших натяків на гниль та пошкодження. Якщо частина мандаринів у ящику почали гнити, або у них з’явився неприємний запах, то решта теж скоро зіпсується, тому купувати їх не варто. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Варто відзначити, що мандарини не призначені для довгострокового зберігання, проте споживачі змушені купувати цитруси заздалегідь, щоб напередодні Нового року займатися підготовкою до святкування, а не бігати магазинами.

Якщо ви придбали мандарини за кілька днів до свят, протріть їх серветкою, змоченою в рослинній олії, а потім покладіть на нижній полиці холодильника, яка призначена для зберігання фруктів. Так ви зможете продовжити термін зберігання фруктів щонайменше на тиждень.

Принесені з магазину мандарини не можна зберігати в поліетиленовому пакеті, краще відразу перекласти в сітку. Листя, якщо воно є, викидати не варто, завдяки йому фрукти довше залишатимуться свіжими.

Перед тим, як покласти мандарини в подарункові пакети або фруктовницю, вимийте кожен плід теплою водою з додаванням харчової соди або мила. Це дозволить змити хімічні речовини, якими мандарини покривають для продовження терміну зберігання.

Через обробку цитрусів хімікатами, шкірку краще викидати, цедра таких фруктів часто отруйна і не придатна для вживання в їжу.

Як за 30 секунд зробити кислі мандарини солодкими

Новорічні свята – як будуть працювати поштові оператори Укрпошта та Нова пошта