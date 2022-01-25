ТОП-5 небезпечних продуктів, які не можна їсти на сніданок

Не всякий смачний і звичний нам сніданок корисний здоров’ю. Вчені назвали ТОП-5 небезпечних продуктів. Вони не кращим чином впливають на організм, якщо приймати їх під час сніданку

Від того, як ми починаємо новий день і що їмо на сніданок, залежить не тільки настрій, а й здоров’я. Це недавно довели японські вчені. В результаті довгих досліджень вони з’ясували, що деякі продукти та страви небезпечні для сніданку. Вони здатні не просто зіпсувати фігуру, а й укоротити нам життя. Про це повідомляє NNS.

Ось ТОП-5 небезпечних продуктів, які краще не їсти на сніданок

Вівсяна каша

Ми звикли думати, що вона дуже корисна для здоров’я дорослих та дітей. І це справді так. Але тільки в тому випадку, якщо зерна вівса попередньо замочили у воді на 4 години, а потім одну годину варили на повільному вогні. Улюблені багатьма пластівці швидкого приготування, особливої ​​харчової цінності не несуть.

Йогурт

Говорячи відверто, цей продукт не несе особливої ​​шкоди, але й користі від покупного молочного продукту, ви не дочекаєтеся. Інша справа, якщо йогурт є натуральним та приготований на власній кухні у спеціальному пристрої.

Кава

Якщо цей напій становить більшу частину сніданку і його доповнює у кращому разі міні-бутерброд, то краще відмовитись від такого перекусу. Запам’ятайте: якщо ваш день починається не зі склянки води, а саме з чашки кави (нехай навіть найдорожчої), ваше здоров’я наражається на серйозну небезпеку. Вчені довели, що кофеїн сприяє посиленому виробленню соляної кислоти у шлунку. Вона, у свою чергу, уповільнює роботу системи травлення.

Свіжий апельсиновий сік

Лікарі встановили, що у людей, які люблять розпочинати свій день зі склянки апельсинового соку, значно підвищується ризик захворіти на цукровий діабет. Все тому, що цукор, що міститься в напої, всмоктується в кров майже миттєво і піднімає рівень глюкози. Через це відбувається викид інсуліну, що погано відбивається на роботі підшлункової залози.

Сирники, сирні запіканки

Ці надто важка їжа для шлунка, який тільки починає свою роботу. Адже в цих стравах є не лише багато корисного сиру. Вони також містять борошно, яйця, цукор та масло, в якому власне сирники і смажилися. Такі смакоти дієтологи рекомендують їсти в обід або на полуденок.

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