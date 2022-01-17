Незвичайні продукти, які корисні для схуднення

Для схуднення необов’язково займатися спортом і завжди вживати тільки корисну їжу. Які незвичайні продукти допоможуть позбутися зайвої ваги

На сайті Al Arabiya експерти перерахували продукти, які варто їсти, щоб знизити апетит та скинути вагу. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Голос.ua.

Згідно з дослідженням, попкорн швидко вгамовує голод. Вживання смаженого нуту допомагає у зниженні ваги. Згідно з результатами дослідження, люди, які їли 4 рази на тиждень, скинули вагу на 2,5 фути більше за 8 тижнів, ніж ті, які цього не робили.

Від вісцерального жиру допоможе позбутися авокадо. Автори пишуть, що яблука також сприяють схуднення. Фрукт містить багато харчових волокон та антиоксидантів, які спалюють жир. Для того, щоб схуднути, експерти порекомендували їсти яблука щодня протягом 4-12 тижнів.

Яйця містять білок, який лікує метаболічний синдром та ожиріння. Вживання сиру перед сном позитивно впливає на метаболізм, якість м’язів та загальне самопочуття. Знежирений йогурт також часто використовують із метою зниження ваги.

Селера, огірок, червоний перець, морква містять мало калорій та багато води. Вживання цих продуктів зменшить почуття голоду.

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