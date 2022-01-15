Проблема зайвої ваги дуже актуальна у світі. Існують різні дієти для схуднення. Але зазвичай вони не працюють. Основою підтримки здоров’я краси є водний баланс. Експерти назвали найкращий напій для збереження молодості

Правильне харчування – один із найкращих способів зберегти молодість. Однак іноді при додаванні окремого списку корисних продуктів можна забути про стандартні, які раніше ми приймали постійно. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті 5.ua.

Дотримання водного балансу дуже важливе для здоров’я організму. Найчастіше причиною появи зморшок чи сухості шкіри є недостатнє споживання чистої води. Але в цьому випадку йдеться не про неї.

Фахівці радять звернути увагу на чаї. Проте дієтологи розходяться в думках щодо користі або шкоди цих напоїв. Деякі взагалі вважають, що чаї ніяк не відбиваються на людському здоров’ї і потрібні лише для атмосфери та зігрівання людини.

Насправді це не так, якщо розглядати окремий вид чаю. Йдеться про звичайний зелений чай. Він містить у собі чимало корисних властивостей. У тому числі, і антивіковий ефект.

Відомо, що зелений чай може підбадьорити людину. Він також може виступати як чудове заспокійливе. Але є й інші чарівні властивості напою.

Зелений чай добре впливає на людський мозок. Він сприяє зниженню рівня холестерину в організмі людини, а також заважає утворенню факторів, які провокують рак.

“Коли справа доходить до властивостей проти старіння, зелений чай не має собі рівних. Він містить антиоксидант, який називається епігалокатехін галлат, або EGCG, який ефективний для омолодження клітин шкіри, що відмирають”, – розповів дієтолог Майкл Гарріко.

Разом із цим, напій містить багато вітамінів В і Е. Саме вони надають шкірі здорового вигляду і пружності.

Дієтолог Триста Бест підтверджує думку попереднього експерта і зазначає, що зелений чай є обов’язковим у щоденному раціоні людини, яка хоче зберегти свою молодість:

“Зелений чай насичений антиоксидантами, які мають широку користь для здоров’я, запобігаючи хворобам, зменшуючи запалення і навіть потенційно запобігаючи раку. Уже цей факт робить зелений чай чудовим напоєм для щоденного споживання для здоров’я та довголіття” “Ці антиоксиданти діють в організмі, запобігаючи та зменшуючи пошкодження клітин від токсинів та вільних радикалів, які можуть спричинити значне уповільнення метаболізму”. Дієтолог Джуліана Тамайо запевняє, що зелений чай “діє як стимулятор і має нейропротекторні речовини, які можуть запобігти когнітивним ушкодженням”. Він також запобігає появі дегенеративних захворювань, що виникають із старінням.

Зауважте, що захоплюватися зеленим чаєм не можна!

Справа в тому, що цей напій містить у собі велику кількість кофеїну. Тому вживати його у великих дозах (більше 8 чашок на день) може бути небезпечним для здоров’я.

Від надмірного вживання зеленого чаю можуть виникнути такі проблеми, як:

головний біль;

нервовість;

проблеми зі сном;

блювота;

діарея;

дратівливість;

нерегулярне серцебиття;

тремтіння;

печія;

запаморочення;

дзвін у вухах;

судоми;

сплутаність свідомості.

“Зелений чай також містить хімічну речовину, яка при вживанні у великій кількості пов’язана з ураженням печінки”, – зазначають експерти.

Фахівці рекомендують дотримуватися норм у 3-4 чашки на день.

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