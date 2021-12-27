У всіх смартфонах є корисна функція, що допоможе прискорити зарядку смартфона

Якщо в стандартному режимі на повний заряд батареї зазвичай витрачається від 3 до 10 годин, залежно від блока живлення, то за однієї умови зарядити смартфон можна набагато швидше.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Достатньо на своєму девайсі включити функцію “режим польоту”. Секрет у тому, що коли телефон перебуває у своєму стандартному режимі, він постійно намагається зв’язатися з мобільними вежами і визначити ваше місцезнаходження.

Модуль GPS, безумовно, можна знеструмити, тим самим зменшивши завантаженість на акумулятор, але геолокація відновиться через мобільну мережу замість супутників. При погіршенні якості зв’язку витрати енергії зростуть ще більше.

У режимі польоту будь-який смартфон, навіть кнопковий, заряджається в рази швидше – на 1,5%, 10%, або 20%, залежно від моделі.

Час заряду смартфона залежить від кількох факторів:

стану акумуляторної батареї;

ємності акумулятора смартфона;

показника енергозабезпечення радіомодулів (він не завжди ідентичний навіть для того самого мобільного пристрою).

У середньому, авіарежим допоможе заощадити до 10-15 хвилин часу заряду, що також суттєво. Звичайно, режим польоту скорочує час заряджання лише в тому випадку, якщо ви не клацаєте на смартфоні під час зарядки.

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