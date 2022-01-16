Чим корисні сухофрукти для організму людини

Сухофрукти містять безліч цілющих елементів. Вони допомагають замінити медичні препарати та цілі вітамінні комплекси

Сухофрукти це висушені фрукти або ягоди. Сушаться природним шляхом (наприклад, на сонці), або промисловими методами.

Сухофрукти багаті вітамінами А, С, комплексом вітаміну В та мінеральними елементами. Містять близько 250 ккал та 1,5 — 5 г білку на 100 г. Вони мають тривалий термін зберігання та не потребують зберігання в холодному місці. В цьому — одна з їх головних переваг, і в цьому відношенні вони є зручною альтернативою свіжим фруктам (особливо в час неврожайного сезону).

Різні види сухофруктів містять різні корисні елементи. Дуже корисно знати, за яких розладів слід з’їсти кілька сушених фруктів. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Чорнослив корисний при розладах кишок, знімає здуття живота. Крім того, сухофрукт нормалізує артеріальний тиск і є дуже ефективним для профілактики розвитку серцево-судинних захворювань.

Фініки – смачний та корисний замінник цукру у раціоні, який покращує роботу ШКТ, зміцнює імунітет, нормалізує настрій.

Сушений мандарин сприяє швидкому відновленню ослабленого організму після хвороби, активізує обмін речовин, робить судини більш еластичними, корисний при застоях крові та лімфи, а також при схильності до набряків.

Сушений лимон – потужний природний антисептик, що прискорює одужання при ГРВІ та грипі. Висушені часточки лимона знімають запалення в організмі при атеросклерозі та сечокам’яній хворобі.

Курага сприяє очищенню кровоносних судин, знімає м’язову та емоційну напругу, покращує кровообіг у головному мозку, покращує пам’ять.

Сушений кизил корисний при цукровому діабеті, ревматизмі, недокрів’ї, подагрі та порушенні обміну речовин в організмі.

Сушений інжир ефективний у процесі лікування сухого кашлю, стимулює роботу ШКТ і апетит, покращує роботу нирок, серцево-судинної системи.

Родзинки – “ліки” від нервозності та дратівливості. Сушений виноград заспокоює нервову систему, покращує обмінні процеси в тканинах організму, омолоджуюче впливає на шкіру.

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