6 небезпечних звичок – чого не можна робити відразу після їжі

Кожен з нас має багато звичок, які вкоренилися в нашому мозку. Чого не можна робити одразу після їжі – 6 небезпечних звичок

Виявляється, на здоров’я людини впливає не тільки те, що вона їсть, але й те, що вона робить після їди. Наша система травлення дуже чутлива, і до неї потрібно ставитися серйозно. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті hi.dn.ua

Що не можна робити одразу після їжі

1. Прогулянки

Багато хто з нас вважає, що після щільного їди корисно піти прогулятися, але це не зовсім так. Ходьба після їжі може стати причиною кислотного рефлюксу та нетравлення шлунка.

Піша прогулянка – це чудовий спосіб витратити калорії. Але лікарі рекомендують робити її не раніше, ніж через 15-20 хвилин після їди.

прогулянка

2. Фрукти

Існує думка, що фрукти потрібно їсти як десерт відразу після їжі. Але насправді це не так.

Фрукти, з’їдені після основного прийому їжі, стикаються з нею і починають бродити і закисати. Це порушує нормальний процес травлення. Краще їсти їх за годину до їжі або щонайменше через 2 години після.

3.Чай

Лікарі не радять пити чай після їжі, тому що він містить кислоти, які пов’язують

залізо, не даючи йому поглинатися. Коли ми запиваємо їжу цим напоєм, ми не отримуємо потрібної кількості заліза із страв.

Ось чому ідеальний час для чаювання настає принаймні за годину після їжі.

4. Сон

Більшість із нас любить лягти спати одразу після їжі, але ця звичка шкідлива. У положенні лежачи невелика кількість травних соків затікає назад зі шлунка до стравоходу.

Ось чому деякі люди відчувають печію, коли лягають спати відразу після їди. Щоб уникнути цієї проблеми, лягай спати не менше ніж через дві години після їжі.

5. Прийом ванної

Купання в теплій воді посилює приплив крові до кінцівок та до всієї поверхні тіла. Відповідно кровотік у районі шлунка знижується. Виконуйте водні процедури мінімум через півгодини-годину після їжі.

6. Куріння

Куріння після їди викликає симптоми синдрому роздратованого кишечника. Воно також негативно впливає на м’язи товстої кишки, що відповідає за завершальний етап травлення.

Що потрібно робити одразу після їжі

1. Тепла вода

Для правильного перетравлення їжі в першу годину після їжі організму потрібні енергія та тепло. Тому бажано не їсти відразу після основного їди холодні страви, наприклад морозиво. Найкраще випити пару ковтків теплої води.

2. Розмова із близькими

Для правильної швидкості кровотоку та травлення уникай фізичної та психічної напруженої діяльності. Найкраще витратити час після їжі на приємне спілкування з близькими без жодних суперечок та сварок.

10 звичок українців, які дивують іноземців