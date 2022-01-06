4 помилки під час миття посуду, які є небезпечними для здоров’я

Ми щодня миємо посуд, але не часто замислюємося над тим, як це правильно робити. Які ми допускаємо помилки під час миття посуду

Китайський портал WeChat назвав чотири небезпечні помилки, яких припускаються багато людей під час миття посуду. Якщо нехтувати простими правилами, замість очищення посуду можна лише допомогти розмноженню патогенних бактерій, пише “Дивогляд”, передає NNS

Губка

У жодному разі не можна використовувати брудну губку. На ній може жити 19 видів небезпечних патогенів, у тому числі кишкова паличка, сальмонела, золотистий стафілокок та кандида біла.

Усього за тиждень на новій губці може накопичитись до 2,2 млрд бактерій. Вони розносяться посудом і можуть викликати різні захворювання.

Експерти рекомендують мати кілька різних губок для різних поверхонь. Після використання губку треба добре промити та просушити. Періодично дезінфікуйте губки в окропі та використовуйте не довше двох тижнів.

Тарілки

Краще не складайте брудні тарілки одна на одну, так як тарілки будуть брудними з обох боків. Це значно збільшить час миття. Фахівці рекомендують не відкладати миття не надто забрудненого посуду на потім, а більш брудний помити, коли буде більше часу.

Також важливо промивати ємності та ножі після сирого м’яса чи риби окремо від іншого посуду.

Витирання

Після миття посуд обов’язково треба витирати сухим рушником, перш ніж складати на полиці. По-перше, у залишках води розмножуватимуться бактерії. По-друге, на тарілках можуть залишитися розводи від води, а на металевому посуді з’являтиметься іржа.

Дезінфекція

Навіть якщо ви миєте посуд чистими губками або посудомийкою, потрібно час від часу дезінфікувати столові прилади. Для цього можна прокип’ятити їх у великій каструлі близько 10 хвилин.

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