Готуємо на Новий рік «Олів’є» з секретним інгредієнтом, який додасть особливу ніжність – покроковий рецепт з фото

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Готовим на Новый год «Оливье»

Практично завжди ми готуємо на Новий рік «Олів’є» – цей салат давно одним із символів свята. Існує багато рецептів «Олів’є». Ми пропонуємо спробувати приготувати його за рецептом з секретним інгредієнтом, який додасть салату особливу ніжність.

Він кардинально не вплине на смак страви, але свою роль зіграє обов’язково, поліпшивши його. Спробуйте!

Готуємо на Новий рік «Олів’є» – інгредієнти

  • Варена ковбаса – 400 г
  • Картопля – 5 шт. (середні)
  • Морква – 2 шт.
  • Яйця варені – 5 шт.
  • Яблука – 2 шт (середні)
  • Солоні огірки – 5 штук
  • Плавлений сирок – 1 шт (це і є секретний інгредієнт)
  • Зелений горошок – 150 г
  • Майонез – за смаком
  • Сметана – за смаком
  • Гірчиця – 0,5 столової ложки
  • Лимонний сік – 1 столова ложка

Як готувати «Олів’є» з секретним інгредієнтом – покроковий рецепт з фото

  • Овочі та яйця промийте, відваріть і поріжте кубиками, попередньо очистивши

  • Також ріжемо кубиками ковбасу і огірки
  • Яблуко теж нарізаємо дрібними кубиками, почистивши перед цим
  • У мисці змішайте картоплю, яйця, моркву, огірки, яблука, ковбасу

  • На дрібній тертці натріть плавлений сир і додайте в салат

  • З зеленого горошку злийте рідину і відправте його в салат
  • Змішайте майонез і сметану (пропорції вибирайте самі), додайте в цю суміш гірчицю і лимон – ця не зовсім звичайна заправка додасть салату пікантності
  • Заправте «Олів’є»

  • При подачі прикрасьте салат горошком (можна в якості прикраси використовувати моркву і зелений лук)

Готуємо на Новий рік «Олів'є»

Приємного апетиту і щасливих свят!

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