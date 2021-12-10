Готуємо на Новий рік «Олів’є» з секретним інгредієнтом, який додасть особливу ніжність – покроковий рецепт з фото

Практично завжди ми готуємо на Новий рік «Олів’є» – цей салат давно одним із символів свята. Існує багато рецептів «Олів’є». Ми пропонуємо спробувати приготувати його за рецептом з секретним інгредієнтом, який додасть салату особливу ніжність.

Він кардинально не вплине на смак страви, але свою роль зіграє обов’язково, поліпшивши його. Спробуйте!

Готуємо на Новий рік «Олів’є» – інгредієнти

Варена ковбаса – 400 г

Картопля – 5 шт. (середні)

Морква – 2 шт.

Яйця варені – 5 шт.

Яблука – 2 шт (середні)

Солоні огірки – 5 штук

Плавлений сирок – 1 шт (це і є секретний інгредієнт)

Зелений горошок – 150 г

Майонез – за смаком

Сметана – за смаком

Гірчиця – 0,5 столової ложки

Лимонний сік – 1 столова ложка

Як готувати «Олів’є» з секретним інгредієнтом – покроковий рецепт з фото

Овочі та яйця промийте, відваріть і поріжте кубиками, попередньо очистивши

Також ріжемо кубиками ковбасу і огірки

Яблуко теж нарізаємо дрібними кубиками, почистивши перед цим

У мисці змішайте картоплю, яйця, моркву, огірки, яблука, ковбасу

На дрібній тертці натріть плавлений сир і додайте в салат

З зеленого горошку злийте рідину і відправте його в салат

Змішайте майонез і сметану (пропорції вибирайте самі), додайте в цю суміш гірчицю і лимон – ця не зовсім звичайна заправка додасть салату пікантності

Заправте «Олів’є»

При подачі прикрасьте салат горошком (можна в якості прикраси використовувати моркву і зелений лук)

Приємного апетиту і щасливих свят!

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