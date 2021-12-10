Готуємо на Новий рік «Олів’є» з секретним інгредієнтом, який додасть особливу ніжність – покроковий рецепт з фото

Практично завжди ми готуємо на Новий рік «Олів’є» – цей салат давно одним із символів свята. Існує багато рецептів «Олів’є». Ми пропонуємо спробувати приготувати його за рецептом з секретним інгредієнтом, який додасть салату особливу ніжність.
Він кардинально не вплине на смак страви, але свою роль зіграє обов’язково, поліпшивши його. Спробуйте!
Готуємо на Новий рік «Олів’є» – інгредієнти
- Варена ковбаса – 400 г
- Картопля – 5 шт. (середні)
- Морква – 2 шт.
- Яйця варені – 5 шт.
- Яблука – 2 шт (середні)
- Солоні огірки – 5 штук
- Плавлений сирок – 1 шт (це і є секретний інгредієнт)
- Зелений горошок – 150 г
- Майонез – за смаком
- Сметана – за смаком
- Гірчиця – 0,5 столової ложки
- Лимонний сік – 1 столова ложка
Як готувати «Олів’є» з секретним інгредієнтом – покроковий рецепт з фото
- Овочі та яйця промийте, відваріть і поріжте кубиками, попередньо очистивши
- Також ріжемо кубиками ковбасу і огірки
- Яблуко теж нарізаємо дрібними кубиками, почистивши перед цим
- У мисці змішайте картоплю, яйця, моркву, огірки, яблука, ковбасу
- На дрібній тертці натріть плавлений сир і додайте в салат
- З зеленого горошку злийте рідину і відправте його в салат
- Змішайте майонез і сметану (пропорції вибирайте самі), додайте в цю суміш гірчицю і лимон – ця не зовсім звичайна заправка додасть салату пікантності
- Заправте «Олів’є»
- При подачі прикрасьте салат горошком (можна в якості прикраси використовувати моркву і зелений лук)
Приємного апетиту і щасливих свят!
Незвичайний “Олів’є” за старовинним рецептом творця салату Люсьєна Олів’є
Свято без зайвих калорій – легкі салати на Новий рік
Які страви готували в СРСР на дні народження – кулінарні шедеври, які готують досі
Читайте нас в Фейсбуці