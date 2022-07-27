ЗСУ звільнили два села на Херсонщині і знищили 89 окупантів на півдні

ЗСУ звільнили два села на Херсонщині і знищили майже 89 окупантів на півдні. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь», передає NNS.

Зазначається, що обстановка в даній операційній зоні складна, динамічна у розвитку, але контролюється силами оборони півдня України. Ворог продовжує ведення бойових дій по зайнятому рубежу оборони.

Протягом дня ворог здійснив спробу відновити втрачене положення шляхом проведення контратаки в напрямку Брускінське – Білогірка. Успіху не мав.

На Миколаївщині – проводив повітряну розвідку і позбавився летючого шпіона «Елерон-3», а при спробі застосувати дрон-камікадзе типу “Лансет”, яким намагався атакувати радіолокаційну станцію, летючого агресора було знищено стрілецькою зброєю.

Чотири удари нанесено ворожою авіацією по наших позиціях. Ранком – двічі парою ударних Ка-52. Без наших втрат.

Опівдні трійка Ка-52 в районі Ольгіного, маючи намір атакувати наші підрозділи, нанесла ураження по своїх. За що на зворотному шляху була атакована засобами протиповітряної оборони рашистських військ. Таким чином, ворог черговим жестом доброї волі позбавив себе одного ударного Ка-52. Наших втрат не допущено, – розповідають в ОК «Південь».

Під час ракетної атаки парою ворожих Су-34 ракетами типу Х-31 в напрямок Баштанки, обидві ракети були знищені силами нашої протиповітряної оборони.

Надвечір важкою артилерією 152-го калібру було обстріляно Велику Костромку. Влучання по відкритих місцевостях. Без втрат.

Нашою авіацією нанесено 4 удари по ворогу із застосуванням літаків штурмової авіації, бомбардувальників та гелікоптерів. Уражено 4️ порних пункти ворога в районі Андріївки, Білогірки і Благодатного.

Таким чином, Андріївку звільнено і остаточно зачищено від російських окупаційних військ. Як і Лозове, де наші війська кількома днями раніше надійно закріпили свої позиції! – інформують в ОК «Південь».

Звільнене село Лозове на мапі. Андріївка поруч

Протягом доби нашими ракетно-артилерійськими підрозділами підтримувався вогневий контроль основних транспортних артерій тимчасово окупованих територій Херсонщини. В загальній сумі виконано 300 вогневих завдань.

Підтверджені втрати ворога складають: 89 рашистів, танк Т-62, самохідна гаубиця «Мста-С» та «Мста-Б», мінометний комплекс «Сані», 2 одиниці броньованої та 6️ автомобільної техніки, а в Білогірці знищено склад ворожих боєприпасів.

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