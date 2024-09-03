ЗАЕС знову у зоні підвищеного ризику небезпеки. Ситуація виникла через російські обстріли.

Про це повідомляє «Енергоатом» вранці 3 вересня, передають “Новини України – НСН“.

ЗАЕС знову перебуває в зоні підвищеного ризику небезпеки

Станом на зараз Запорізька атомна електростанція зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі.

2 вересня 2024 року через російські обстріли сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній, через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримує живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб.

У разі пошкодження другої лінії, виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів, що охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива станції.

Українські фахівці поки не можуть оглянути місце пошкодження і розпочати ремонт лінії, адже існує реальна загроза повторного обстрілу ділянки російськими військами. Лінію відремонтують як тільки спеціалістам буде гарантована безпека.

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